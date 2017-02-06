Бакетаев: Некоторые политики тоже стали жертвами "синих китов"

988  4
Кирилл Степанюк

Бессмысленно отрицать, что социальные сети стали местом не только для политической пропаганды, но и виртуальным полигоном для откровенных провокаций против общества. Политолог Бакыт Бакетаев провел параллели между попытками воздействовать на психику подростков и тем, как схожие технологии применяются для создания депрессивного настроения и негативного фона во взрослом обществе.

Своими размышлениями на этот счет эксперт поделился в интервью "ВБ":

- После трагического случая с мальчиком, который выбросился с пятого этажа, я стал экстраполировать эту ситуацию на взрослых. И заметил, что среди политиков, политиканствующих и многих других, кто размышляет в социальных сетях об экономике и вообще положении в стране, эти "синие киты " и "тихие дома" уже давно работают.

Я наблюдал за некоторыми людьми, которые раньше занимались политикой, и понял, что они уже совершили свой политический суицид. Сейчас эти ранее уважаемые деятели фактически сняли штаны и надели юбки. И это в лучшем случае. В худшем - они стали политическими зомби. Им ничего не нравится, они гении среди нас, им стыдно жить в Кыргызстане, все хорошее они игнорируют и видят только плохое.

-В чем, на ваш взгляд, причина такого негативного настроя? Что скрывается за такими враждебными и деструктивными действиями?

- Это, как в медицине есть разные направления - кардиология и онкология, есть врачи отоларингологи, но есть еще и проктологи. Это очень важная профессия в медицине, но у нас проктологами стали политики. И вот, скажем помягче, через эту призму они и толкуют происходящее и делают свои умозаключения.

Эти личности деградировали, но я понял, что с ними сделали. В социальных сетях кто-то с ними работает, на каждое их резкое выражение ставили лайки. И так они превратились в "лаек" - ничего позитивного нет, только негатив. Это и есть политический суицид.

Это случилось со многими, кто постоянно сидит в соцсетях. Они не могут аргументированно критиковать или что-то доказать. Переходят на маты и оскорбления. Вот этих людей хорошо видно. Они уже выбросились из своих кабинетов, которые когда-то занимали, и находятся на политическом дне. С каждым днем их поглощает собственная злость и они еще больше пишут откровенные гадости.

- Может, это новая политическая мода? В чем, на ваш взгляд, кроется причина такого неоднозначного поведения?

- Те, кто не достиг вершин в политике, сейчас злорадствуют и завидуют. Зависть гложет их каждый день и они ищут в интернете себе подобных. Видно, как они брызжут слюной, они все в негативе и всё общество тянут в негатив. Вот их и используют специальные органы больших международных институтов, они их "подлайкивают".

И таким образом, "синие киты", которых я бы назвал "синие бараны", начинают проводить политику третьей страны. Это все разрастается и доходит до парламентских вершин. Мы ведь там тоже наблюдаем откровенное, ничем не обоснованное и не подкрепленное аргументами критиканство.

- То есть интернет - это уже не только площадка для каких-то политических лозунгов, социальные сети превратились в некий инструмент влияния на обстановку в стране?

- У нас есть системная оппозиция. Это Текебаев, у которого есть партия, это Бабанов - достаточно конструктивный политик, это новый сильный оппозиционер Торобаев. Они целенаправленно ищут ошибки в государственном управлении. Но их реноме портят "синие бараны".

Когда в парламенте системная оппозиция говорит критику, копает под власть - это нормальное явление и движущая сила. Но вот эти "синие бараны", которые лайкают депутатов и часто передергивают их мысли, портят общую картину.

Нам, взрослым, это все тоже нужно переосмыслить и ставить отметки тем, кто сеет разумное. Не нужно ввергать свой народ в пучину безрассудства. Я вам откровенно скажу, что некоторые работают за очень большие деньги, чтобы ввергнуть наше общество в кровавый шабаш.

- Но ведь так ведут себя далеко не все интернет-пользователи. Размножает негатив, выкрашивает все в мрачные тона и навязывает свое мнение обществу небольшая группа, проявляющая при этом гиперактивность в интернет-пространстве...

- Очень хорошо, что в наших соцсетях можно почерпнуть много полезного и мудрого. Есть глубокие мысли, которые достойны внимания. Есть уникальные, гениальнейшие люди.

Я предлагаю всем взрослым и ответственным людям пересмотреть все свои социальные сети, может быть, какие-то вещи проанализировать. Пока не поздно. Потому что есть люди, которые бесшабашно поддались системе одурманивания и манкуртизации интернет-сообщества.

Нужно попытаться посмотреть на себя со стороны. Не стоит потворствовать маргиналам. Большая часть общества находится в позитивных ожиданиях, и эту добрую атмосферу все мы должны поддерживать в государстве.

URL: http://www.vb.kg/354901
Теги:
парламент, суицид, политика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Зачем имя
06.02.2017, 16:35

Я вообще ничего и не понял....что вы рассказываете вообще?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Алека
06.02.2017, 16:48

Кошмар...Какой он отец после этого? Целый бордак творится в стране.Куда катится мир? Куда катится люди? До чего мы дошли? Жаль девочку...

0
Цитировать
Жалоба модератору
Айжана Абдылдаева
06.02.2017, 16:53
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 4
Комментариев: 19

Как точно сказано! : Эти личности деградировали, но я понял, что с ними сделали. В социальных сетях кто-то с ними работает, на каждое их резкое выражение ставили лайки. И так они превратились в "лаек" - ничего позитивного нет, только негатив. Это и есть политический суицид.- ведь когда ты становишься просто критиком, это и есть суицид не только политика, но и нормально адекватного человека. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Асселим Дауренова
06.02.2017, 18:29
Карма: +32
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 80
Минусов: 48
Комментариев: 164

Разбудите теке и ко в 4:20

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  