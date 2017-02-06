Бакетаев: Некоторые политики тоже стали жертвами "синих китов"

Бессмысленно отрицать, что социальные сети стали местом не только для политической пропаганды, но и виртуальным полигоном для откровенных провокаций против общества. Политолог Бакыт Бакетаев провел параллели между попытками воздействовать на психику подростков и тем, как схожие технологии применяются для создания депрессивного настроения и негативного фона во взрослом обществе.

Своими размышлениями на этот счет эксперт поделился в интервью "ВБ":

- После трагического случая с мальчиком, который выбросился с пятого этажа, я стал экстраполировать эту ситуацию на взрослых. И заметил, что среди политиков, политиканствующих и многих других, кто размышляет в социальных сетях об экономике и вообще положении в стране, эти "синие киты " и "тихие дома" уже давно работают.

Я наблюдал за некоторыми людьми, которые раньше занимались политикой, и понял, что они уже совершили свой политический суицид. Сейчас эти ранее уважаемые деятели фактически сняли штаны и надели юбки. И это в лучшем случае. В худшем - они стали политическими зомби. Им ничего не нравится, они гении среди нас, им стыдно жить в Кыргызстане, все хорошее они игнорируют и видят только плохое.

-В чем, на ваш взгляд, причина такого негативного настроя? Что скрывается за такими враждебными и деструктивными действиями?

- Это, как в медицине есть разные направления - кардиология и онкология, есть врачи отоларингологи, но есть еще и проктологи. Это очень важная профессия в медицине, но у нас проктологами стали политики. И вот, скажем помягче, через эту призму они и толкуют происходящее и делают свои умозаключения.

Эти личности деградировали, но я понял, что с ними сделали. В социальных сетях кто-то с ними работает, на каждое их резкое выражение ставили лайки. И так они превратились в "лаек" - ничего позитивного нет, только негатив. Это и есть политический суицид.

Это случилось со многими, кто постоянно сидит в соцсетях. Они не могут аргументированно критиковать или что-то доказать. Переходят на маты и оскорбления. Вот этих людей хорошо видно. Они уже выбросились из своих кабинетов, которые когда-то занимали, и находятся на политическом дне. С каждым днем их поглощает собственная злость и они еще больше пишут откровенные гадости.

- Может, это новая политическая мода? В чем, на ваш взгляд, кроется причина такого неоднозначного поведения?

- Те, кто не достиг вершин в политике, сейчас злорадствуют и завидуют. Зависть гложет их каждый день и они ищут в интернете себе подобных. Видно, как они брызжут слюной, они все в негативе и всё общество тянут в негатив. Вот их и используют специальные органы больших международных институтов, они их "подлайкивают".

И таким образом, "синие киты", которых я бы назвал "синие бараны", начинают проводить политику третьей страны. Это все разрастается и доходит до парламентских вершин. Мы ведь там тоже наблюдаем откровенное, ничем не обоснованное и не подкрепленное аргументами критиканство.

- То есть интернет - это уже не только площадка для каких-то политических лозунгов, социальные сети превратились в некий инструмент влияния на обстановку в стране?

- У нас есть системная оппозиция. Это Текебаев, у которого есть партия, это Бабанов - достаточно конструктивный политик, это новый сильный оппозиционер Торобаев. Они целенаправленно ищут ошибки в государственном управлении. Но их реноме портят "синие бараны".

Когда в парламенте системная оппозиция говорит критику, копает под власть - это нормальное явление и движущая сила. Но вот эти "синие бараны", которые лайкают депутатов и часто передергивают их мысли, портят общую картину.

Нам, взрослым, это все тоже нужно переосмыслить и ставить отметки тем, кто сеет разумное. Не нужно ввергать свой народ в пучину безрассудства. Я вам откровенно скажу, что некоторые работают за очень большие деньги, чтобы ввергнуть наше общество в кровавый шабаш.

- Но ведь так ведут себя далеко не все интернет-пользователи. Размножает негатив, выкрашивает все в мрачные тона и навязывает свое мнение обществу небольшая группа, проявляющая при этом гиперактивность в интернет-пространстве...

- Очень хорошо, что в наших соцсетях можно почерпнуть много полезного и мудрого. Есть глубокие мысли, которые достойны внимания. Есть уникальные, гениальнейшие люди.

Я предлагаю всем взрослым и ответственным людям пересмотреть все свои социальные сети, может быть, какие-то вещи проанализировать. Пока не поздно. Потому что есть люди, которые бесшабашно поддались системе одурманивания и манкуртизации интернет-сообщества.

Нужно попытаться посмотреть на себя со стороны. Не стоит потворствовать маргиналам. Большая часть общества находится в позитивных ожиданиях, и эту добрую атмосферу все мы должны поддерживать в государстве.