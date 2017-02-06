Панкратов: В 2016 году средняя заработная плата в КР составила 13 939 сомов

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Айдана Абдуваитова

В 2016 году рост средней заработной платы составил 12% и достигла 13 939 сомов. Об этом сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

Он признался, что 2016 год был сложным для экономики страны.

"В целом год был достаточно сложным. Ни для кого не секрет, что накануне, в 2014 году в нашем регионе были турбулетные процессы с понижением цен на нефть и девальвацией у торговых партнеров", - напомнил он.

Панкратов отметил, что тем не менее в 2016 году экономические показатели республики были сравнительно оптимистичными по сравнению с другими странами ЕАЭС. Так, в 2016 году рост ВВП Армении составил 0,5%, Казахстана – 0,8%, в России – 0,6%.

Средняя заработная плата кыргызстанцев в 2016 году составила 13 939 сомов, показав рост на 12% по сравнению с прошлым годом, отметил вице-премьер.

URL: http://www.vb.kg/354902
Теги:
ЕАЭС
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Комментарии
житель
06.02.2017, 12:33

Интересно где такая зарплата? Допустим у меня жена работает почтальоном у неё зарплата 4200 сом. И где она средняя зарплата?

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негр
06.02.2017, 12:51

врать только не надо 

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Живой чел
06.02.2017, 13:02

Ага 13 900. как вы вообще считаете? какой то утырок получает 500 000 , я 500 и получается средний заработок --- 500 000 + 500=500 500: 2= 250 250. так считаете? я гос служащий, специалист и мой заработок 8 000. и таких как я тысячи и тысячи.  и мы плевать хотели на эти числа с высокой горы.

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