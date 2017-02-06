Чемпионат Кыргызстана собрал более 400 юных дзюдоистов в Бишкеке

Во Дворце спорта им. Кожомкула прошел юношеский чемпионат Кыргызстана по дзюдо. В течение двух дней в соревнованиях приняли участие 429 спортсменов.
Отметим, этот турнир является отборочным этапом на чемпионат Азии среди юношей, который состоится в республике.
В первый день на татами вышли около 300 дзюдоистов, среди которых девочки боролись за пять комплектов медалей, а юноши разыгрывали награды в четырех весовых категориях.
По итогам дня золото завоевали Сауле Алмазова, Анита Артамонова, Ажар Исаева и Айзада Айтпозова. Среди юношей чемпионами страны стали Талгат Кенжебеков, Айбек уулу Кубанычбек, Куттубек уулу Кубатбек и Хамид Сансанза.
Чемпионы и призеры первого дня:
Девочки
до 37 кг
до 40 кг
до 44 кг
до 48 кг
до 52 кг
Юноши
до 46 кг
до 50 кг
до 55 кг
до 60 кг
Во второй день чемпионата среди девочек разыгрывалось 4 комплекта медалей, а юноши боролись в пяти весовых категориях. По итогам дня обладателями золота стали Абетова Асель, Урустамова Бегимай, Касеева Элиза, Нармухамедова Шахида, Ильчибек уулу Нурсалим, Мырзаев Адиль, Жумали уулу Амантур, Амиржанов Умар и Сарбатов Дастан.
Чемпионы и призеры второго дня:
Девочки
до 57 кг
до 63 кг
до 70 кг
свыше 70 кг
Юноши
до 66 кг
до 73 кг
до 81 кг
до 90 кг
свыше 90 кг
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