Чемпионат Кыргызстана собрал более 400 юных дзюдоистов в Бишкеке

Во Дворце спорта им. Кожомкула прошел юношеский чемпионат Кыргызстана по дзюдо. В течение двух дней в соревнованиях приняли участие 429 спортсменов.

Отметим, этот турнир является отборочным этапом на чемпионат Азии среди юношей, который состоится в республике.

В первый день на татами вышли около 300 дзюдоистов, среди которых девочки боролись за пять комплектов медалей, а юноши разыгрывали награды в четырех весовых категориях.

По итогам дня золото завоевали Сауле Алмазова, Анита Артамонова, Ажар Исаева и Айзада Айтпозова. Среди юношей чемпионами страны стали Талгат Кенжебеков, Айбек уулу Кубанычбек, Куттубек уулу Кубатбек и Хамид Сансанза.

Чемпионы и призеры первого дня:

Девочки

до 37 кг

Алмазова Сауле Асаналиева Тактайым Жолдошева Жанар Черемушкина Ирина

до 40 кг

Артамонова Анита Кочконбаева Алина Койчубекова Бермет Намырбаева Нуркыз

до 44 кг

Исаева Ажар Ким Римма Амангелди кызы Чолпонай Нурбек кызы Жанар

до 48 кг

Айтпозова Айзада Артамонова Татьяна Маликова Алиман Ситникова Валерия

до 52 кг

Мамытканова Айдана Эсеналиева Акмарал Марат кызы Венера Шарова Виктория

Юноши

до 46 кг

Кенжебеков Талгат Ырысбеков Ханболот Асанов Равшанбек Батырбек уулу Улук

до 50 кг

Айбек уулу Кубанычбек Бактыбек уулу Мирсейит Саякбек уулу Бекназар Шамбетов Артыкбаева

до 55 кг

Куттубек уулу Кубатбек Жуманазаров Ратбек Аманов Атай Эркинбеков Бексултан

до 60 кг

Сансанза Хамид Апышов Артур Саламат уулу Байбол Бакытбек уулу Адам

Во второй день чемпионата среди девочек разыгрывалось 4 комплекта медалей, а юноши боролись в пяти весовых категориях. По итогам дня обладателями золота стали Абетова Асель, Урустамова Бегимай, Касеева Элиза, Нармухамедова Шахида, Ильчибек уулу Нурсалим, Мырзаев Адиль, Жумали уулу Амантур, Амиржанов Умар и Сарбатов Дастан.

Чемпионы и призеры второго дня:

Девочки

до 57 кг

Абетова Асель Тулюлиева Мээрим Кубанычбекова Малика Избасканова Айгерим

до 63 кг

Урустамова Бегимай Камчыбекова Адеми Бейшенкулова Касиет Бактыбекова Г.

до 70 кг

Касеева Элиза Качкынбаева Асем Молдокматова Айчурок Усон кызы Асылкан

свыше 70 кг

Нармухамедова Шахида Исмаилова Айжан Уланова Милана Максат кызы Айпери

Юноши

до 66 кг

Ильчибек уулу Нурсалим Эрмек уулу Урмат Нурбек уулу Адилет Талант уулу

до 73 кг

Мырзаев Адиль Турусбеков Рустам Эсентур уулу Канат Бактыбек уулу Руслан

до 81 кг

Жумали уулу Амантур Шакиров Шакир Матиев Амантур Нурланбек уулу Рамазан

до 90 кг

Амиржанов Умар Тилек Абибеков Нурланбек уулу Мухамед Баширов С.

свыше 90 кг

Сарбатов Дастан Жапаров Сыймык Сейталиев Айбек Сариев Санжар

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