В 2016 году объем торгового оборота со странами ЕАЭС сократился на 16,7%

Объем взаимной торговли Кыргызстана с государствами-членами ЕАЭС в 2016 году снизился на 16%. Об этом сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, в прошлом году уменьшился объем внешнего торгового оборота на 0,5% и составил $4 млрд 79 млн.

Наибольший спад торговли наблюдался со странами-партнерами по ЕАЭС. В период за январь-ноябрь торговый оборот составил $1,743 млрд и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,7 процента.