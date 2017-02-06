Отец два года насиловал свою дочь. Суд вынес ему приговор

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Родион Решетов

Ак-Суйский районный суд Иссык-Кульской области приговорил насильника к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В селе Сары-Камыш Иссык-Кульской области отец насиловал свою дочь 2004 года рождения. Об этом инциденте в правоохранительные органы сообщила мать пострадавшей девочки.

О том, что глава семейства имеет связь с дочерью, мама узнала случайно. На приеме у гинеколога специалист сообщила, у девочки есть повреждения девственной плевы.

Напомним, мужчина угрожал своей несовершеннолетней дочери убийством, если она кому-нибудь расскажет об их близости.

Узнав об этом, мать обратилась в правоохранительные органы для принятия мер в отношении ее супруга. Подозреваемого задержали и направили в СИЗО г. Каракол, где он находился два месяца. После того как расследование завершилось и было заключение биологической экспертизы, дело об изнасиловании направили в суд.

"Пришла мать девочки и заявила, что ее супруг насилует их несовершеннолетнюю дочь. По показаниям самой девочки, насилие происходило долгое время, но об этом никто не знал. Он угрожал дочке убийством, если она кому-нибудь об этом расскажет. Когда мать узнала об этом, она пришла и попросила помощи. По данному обращению сразу началось расследование", - рассказал пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

URL: http://www.vb.kg/354909
Теги:
дети, изнасилование, Иссык-Кульская область, колонии, насилие, несовершеннолетние, омбудсмен, семейное насилие, УВД
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Комментарии
Mone
06.02.2017, 14:39

Идиоты!!!надо смертьный казнь

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дипломат
06.02.2017, 14:59

Не понял! Где приговор ублюдку?

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дипломат
06.02.2017, 15:00

Редакция, извините не заметил

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Человек
06.02.2017, 15:28

Mone

Идиоты!!!надо смертьный казнь

Поаерь, в тюрьме ему хуже будет, получит с полна. Там таких ой как не любят

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Татьяна
06.02.2017, 15:40

Родной Отец??????????????????????

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6
06.02.2017, 16:51

почему не введут таким нелюдям смертную казнь или пожизненно заключение, просим Правительство и Президента смертную казнь всем педофилам

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Алека
06.02.2017, 16:54

Убить бы таких

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