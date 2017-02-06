Отец два года насиловал свою дочь. Суд вынес ему приговор

Ак-Суйский районный суд Иссык-Кульской области приговорил насильника к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В селе Сары-Камыш Иссык-Кульской области отец насиловал свою дочь 2004 года рождения. Об этом инциденте в правоохранительные органы сообщила мать пострадавшей девочки.

О том, что глава семейства имеет связь с дочерью, мама узнала случайно. На приеме у гинеколога специалист сообщила, у девочки есть повреждения девственной плевы.

Напомним, мужчина угрожал своей несовершеннолетней дочери убийством, если она кому-нибудь расскажет об их близости.

Узнав об этом, мать обратилась в правоохранительные органы для принятия мер в отношении ее супруга. Подозреваемого задержали и направили в СИЗО г. Каракол, где он находился два месяца. После того как расследование завершилось и было заключение биологической экспертизы, дело об изнасиловании направили в суд.

"Пришла мать девочки и заявила, что ее супруг насилует их несовершеннолетнюю дочь. По показаниям самой девочки, насилие происходило долгое время, но об этом никто не знал. Он угрожал дочке убийством, если она кому-нибудь об этом расскажет. Когда мать узнала об этом, она пришла и попросила помощи. По данному обращению сразу началось расследование", - рассказал пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.