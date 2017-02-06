Руководство пограничных служб КР и РТ обсудили планы сотрудничества

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ВБ

4 февраля в селе Жаштык Лейлекского района Баткенской области состоялась встреча председателя ГПС КР Мирбека Касымкулова с первым заместителем председателя – командующим пограничными войсками ГКНБ Республики Таджикистан Раджабали Рахмонали. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

В ходе рабочей встречи руководители пограничных ведомств двух государств обменялись мнениями об обстановке на кыргызско-таджикской государственной границе и на внешних границах государств - участников СНГ, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Основное внимание в ходе переговоров стороны уделили совместным мерам, принимаемым по профилактике, предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций, возникающих на госгранице.

По итогам встречи пограничным представителям Баткенской (Кыргызстан) и Согдийской (Таджикистан) областей поручено выработать и утвердить план совместных действий по локализации конфликтных ситуаций на границе. Кроме того, даны указания пограничным нарядам двух республик строго придерживаться Линии поведения на государственной границе.

В целях предотвращения конфликтов среди жителей приграничных районов по водо-земельным, хозяйственным и иным вопросам решено активизировать работу представителей местных органов власти государств.

URL: http://www.vb.kg/354911
Теги:
граница, Таджикистан, Погранслужба
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