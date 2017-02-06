Партия "Республика - Ата-Журт" и Бабанов не будут отзывать спикера ЖК

Партия "Республика - Ата-Журт" и Омурбек Бабанов забрали свое заявление об отзыве спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил лидер фракции Омурбек Бабанов.

По его словам, его партия сегодня приняла такое решение.

Он отметил, что, переговорив, они нашли абсолютное понимание.

"Есть мудрые слова. Политика - это сделать невозможное возможным. Спикер должен быть не для одной партии, а для всего парламента", - добавил он.

По словам Бабанова, они договорились, что в каждый комитет войдут депутаты в соответствии с положенным количеством, а не как ранее - по определенному числу депутатов из каждой партии.

А также спикер пообещал предоставлять слово каждому депутату на заседаниях, но вместе с этим нардепы должны говорить по существу.