Партия "Республика - Ата-Журт" и Бабанов не будут отзывать спикера ЖК

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Гулиза Авазова

Партия "Республика - Ата-Журт" и Омурбек Бабанов забрали свое заявление об отзыве спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил лидер фракции Омурбек Бабанов.

По его словам, его партия сегодня приняла такое решение.

Он отметил, что, переговорив, они нашли абсолютное понимание.

"Есть мудрые слова. Политика - это сделать невозможное возможным. Спикер должен быть не для одной партии, а для всего парламента", - добавил он.

По словам Бабанова, они договорились, что в каждый комитет войдут депутаты в соответствии с положенным количеством, а не как ранее - по определенному числу депутатов из каждой партии.

А также спикер пообещал предоставлять слово каждому депутату на заседаниях, но вместе с этим нардепы должны говорить по существу.

URL: http://www.vb.kg/354914
Теги:
Омурбек Бабанов, парламент
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Комментарии
Радик Давыдов
06.02.2017, 16:11
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А также спикер пообещал предоставлять слово каждому депутату на заседаниях, но вместе с этим нардепы должны говорить по существу.

также нужно завести специального человека, который будет убирать Текебаева с трибуны по истечению его времени.

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Асселим Дауренова
06.02.2017, 18:28
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Радик Давыдов


А также спикер пообещал предоставлять слово каждому депутату на заседаниях, но вместе с этим нардепы должны говорить по существу.

также нужно завести специального человека, который будет убирать Текебаева с трибуны по истечению его времени.

также нужно завести специального человека, который будет вправлять мозги текеше, а то достал уже всех своими бесмыссленными пресухами

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Инна Хван
06.02.2017, 18:40
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О снова Бабаныч от слов своих отказывается? Зачем нам такой президент? Сегодня на эмоциях всем войну объявит, а завтра руками разведет  "я чо? я ничо, другие вон чо и то ниче"

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