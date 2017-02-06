Ожидаемого снижения розничных цен на бензин может не произойти

Розничная цена на бензин в Кыргызстане будет зависеть от отпускных цен заводов-производителей. Об этом сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

Ранее сообщалось, что из-за применения унифицированного железнодорожного тарифа ожидается снижение себестоимости импортной продукции на 2–2,5 сома. Касается это и поставок топлива.

Но Панкратов предупредил, что ожидаемого снижения розничных цен может и не произойти из-за отпускных цен заводов-производителей.

"Снижение розничных цен на бензин будет только в том случае, если не увеличится отпускная цена. Из-за профилактики на российских заводах отпускная цена увеличивается и это нивелирует эффект", - сказал он.

Напомним, стоимость оптовых партий ГСМ с октября 2016 года по январь 2017-го выросла от 10 до 18% в зависимости от марки топлива. При этом розничные цены на отечественном рынке выросли в среднем на 11%.

Потребность в ГСМ для проведения сельскохозяйственных работ в 2017 году определена в пределах около 100 тысяч тонн дизельного топлива и 26 тысяч тонн автомобильного бензина.