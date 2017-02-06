В ногу со временем. Медики обучились работе на новых реанимобилях

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Алексей Тимаев

Несмотря на то что еще летом прошлого года в рамках программы "Ден Соолук" в Кыргызстан поступило 8 новых реанимобилей общей стоимостью 1 миллион 100 тысяч долларов США, использовалась техника только как транспорт - не было специалистов, знакомых с работой специального оборудования. В течение последней недели в Бишкеке прошло обучение специалистов Министерства здравоохранения, которые освоили навыки работы с новой техникой.

"Будьте спокойны, на страже здоровья беременных и новорожденных в Кыргызстане теперь вот такие реанимобили. В машинах даже установлен аппарат искусственной вентиляции лёгких", - поделилась информацией на своей странице в социальных сетях консультант Минздрава КР Елена Баялинова.

URL: http://www.vb.kg/354919
Теги:
скорая помощь
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