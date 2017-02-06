Русла рек Ала-Арча и Аламедин под пристальным вниманием коммунальщиков

Эту драгоценную воду необходимо накапливать в водохранилищах вверху города, а не сбрасывать вот так тупо вниз по рекам Аламедин а Алла-арча. А потом летом как всегда сухие арыки и засыхающие деревья по всему городу. Неужели никто до этого не додумается??? Разве одного маленького водохранилища на реке Аламедин достаточно на миллионный город??? Необходимо строить новые водохранилища для накопления воды зимой и весной. И это настолько важно, насколько важна жизнь города в южном жарком климате. Иначе будет голая сухая пыльная степь, с сухими деревьями и сухой травой.