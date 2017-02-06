Русла рек Ала-Арча и Аламедин под пристальным вниманием коммунальщиков

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ВБ

Городские службы продолжают мониторинг русел рек Ала-Арча и Аламедин. Об этом сообщают в мэрии г. Бишкек.

По данным муниципального предприятия "Зеленстрой", в настоящее время в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций организовано постоянное наблюдение за проблемным участками, чтобы не образовались ледяные заторы. Для свободного пропуска воды производится ручная колка льда на гидротехнических сооружениях рек.

Параллельно МП "Зеленстрой" ведет очистку открытых коллекторно-дренажных сетей и санитарную обрезку деревьев.

Сейчас работы ведутся на улице Тоголока Молдо от улиц Щербакова до Саадаева.

URL: http://www.vb.kg/354920
Теги:
Зеленстрой
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Комментарии
Алекс
06.02.2017, 15:37

Эту драгоценную воду необходимо накапливать в водохранилищах вверху города, а не сбрасывать вот так тупо вниз по рекам Аламедин а Алла-арча. А потом летом как всегда сухие арыки и засыхающие деревья по всему городу. Неужели никто до этого не додумается??? Разве одного маленького водохранилища на реке Аламедин достаточно на миллионный город??? Необходимо строить новые водохранилища для накопления воды зимой и весной. И это настолько важно, насколько важна жизнь города в южном жарком климате. Иначе будет голая сухая пыльная степь, с сухими деревьями и сухой травой.

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