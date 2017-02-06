Лавины в Афганистане и Пакистане унесли жизни сотни людей

Десятки человек погибли в Афганистане в результате сильных морозов, обильных снегопадов, обрушившихся на страну 2 февраля, и вызванных ими лавин, сообщает Евроньюс.

Только в воскресенье полсотни жителей деревни в Нуристане на северо-востоке страны были погребены сошедшей лавиной. Спасателям, у которых нет современного оборудования, пока не удалось найти тех, кто мог выжить.

Сильнейшие снегопады также привели к обрушению большого количества зданий, парализовали движение автотранспорта. Многие районы Афганистана оказались фактически отрезаны от внешнего мира.

В северной провинции Афганстана Бадахшане в течение последних двух дней из-за лавины погибли 19 человек, еще 17 получили травмы. Снег повредил крыши домов и привел к авариям на дорогах.

Сильный снег укрыл и Кабул, столицу Афганистана, где расположены представительства власти.

В то же время в северном районе Пакистана Читрали 14 человек до сих пор находятся под снежными завалами в домах. Среди них шестеро детей. СМИ сообщают, что они, скорее всего, погибли.

На афгано-пакистанской границе также от лавины погиб спасатель. А на автодороге Кабул - Кандагар заблокированными снегом остались около 250 легковушек и автобусов, для их спасения отправили полицию и солдат.