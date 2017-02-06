Из-за проблем с учебой девушка залезла на крышу девятиэтажного дома

Вчера, 5 февраля, в 9.32 в дежурную часть милиции поступило сообщение от очевидцев, что по крыше высотного дома ходит девушка. По прибытии на место происшествия в микрорайон Улан-2 спасатели МЧС разделились на две группы.

Одна из них обнаружила девочку, сидящую на крыше. Спасатели вступили с ней в разговор, но девушка молчала и плакала.

"Одна из групп нашла девочку, они вступили в разговор, правда, она не стала разговаривать, но ее начали уговаривать спуститься. Спустя некоторое время, послушав спасателей, девушка согласилась. Иногда, в некоторых случаях, для того чтобы спасти человека, его захватывают специальной веревкой, но здесь эти меры не понадобились", - сообщила пресс-секретарь МЧС КР Элмира Шерипова.

Затем спасатели передали девушку сотрудникам милиции, которые будут выяснять, по какой причине девушка забралась на крышу высотного здания и было ли это попыткой свести счеты с жизнью. Однако, как отмечают правоохранительные органы, по предварительной информации, этот случай связан с проблемами девушки с учебой. Она является студенткой одного из столичных вузов. Играла ли девушка в виртуальные игры, сотрудники милиции выясняют.