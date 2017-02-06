Для детей, потерявших родителей в авиакатастрофе, открыли банковские счета

Сегодня, 6 февраля, активисты кыргызской диаспоры открыли банковские счета для детей, которые потеряли одного или двух родителей в результате крушения самолета в поселке Дача-СУ. Об этом сообщила организатор акции по сбору средств Жылдыз Осмонова.

На банковские счета для семерых детей, которые потеряли одного из родителей, перечислили по $100 и по $200 для Жакшылыка Шералиева и Султана Абакирова, которые потеряли обоих родителей.

Всего же на 1 февраля кыргызстанцы в России собрали 200 тыс. рублей и 44 тыс. сомов. Часть средств была перечислена пострадавшим еще до 1 февраля. Также они открыли персональные счета для детей. Осмонова объяснила это тем, что они сейчас проживают у родственников и могут возникнуть недоразумения с деньгами.

Отметим, всего для пострадавших в результате авиакатастрофы и семей погибших кыргызстанцы собрали около 50 млн сомов. Сбор средств проходил через спецсчет МСЧ и краундфандинговые платформы. Кыргызские мигранты в России также не остались в стороне и перечисляли средства через электронные кошельки.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 39 человек - это персонал борта и местные жители.