В Кабардино-Балкарии арестован кыргызстанец, пытавшийся примкнуть к ИГ

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Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии задержали граждан Кыргызстана и России, которые намеревались выехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам террористической организации "Исламское государство", сообщает интернет-портал "Кавказский узел".

Силовики задержали 21-летнего гражданина Кыргызстана, временно проживающего в Кабардино-Балкарии, который собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков.

Кроме того, в аэропорту Нальчика был задержан 20-летний местный житель, который собирался транзитом через Турцию направиться в Сирию, чтобы вступить в ряды ИГ, сообщается на интернет-ресурсе.

"Оба задержанных были завербованы террористами через интернет", - добавил он.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Покушение на участие в деятельности террористической организации" Уголовного кодекса РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Оба задержанных арестованы.

URL: http://www.vb.kg/354932
Теги:
терроризм
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