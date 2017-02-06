Предотвращена попытка убийства 8-летнего ребенка. Подозреваемый задержан

В Московском районе Чуйской области задержан 42-летний мужчина по подозрению в покушении на убийство 8-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В дежурную часть Московского РОВД поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Петровка малознакомый Рыспек пытался задушить девочку.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен и задержан подозреваемый в данном преступлении. Им оказался 42-летний М.Р.

Выяснилось, что 8-летняя девочка игралась во дворе, а когда зашла домой, увидела знакомого соседа, как тот ворует деньги из копилки ее родителей.

Мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался задушить девочку из-за того, что та стала свидетелем кражи. Ребенка спас отец, который вовремя вошел в дом.

Подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 28-97 ("Покушение на убийство") УК КР.