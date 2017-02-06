Предотвращена попытка убийства 8-летнего ребенка. Подозреваемый задержан

692  0
ВБ

В Московском районе Чуйской области задержан 42-летний мужчина по подозрению в покушении на убийство 8-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В дежурную часть Московского РОВД поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Петровка малознакомый Рыспек пытался задушить девочку.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен и задержан подозреваемый в данном преступлении. Им оказался 42-летний М.Р.

Выяснилось, что 8-летняя девочка игралась во дворе, а когда зашла домой, увидела знакомого соседа, как тот ворует деньги из копилки ее родителей.

Мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался задушить девочку из-за того, что та стала свидетелем кражи. Ребенка спас отец, который вовремя вошел в дом.

Подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 28-97 ("Покушение на убийство") УК КР.

URL: http://www.vb.kg/354933
Теги:
МВД, Чуйская область
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  