Текебаев: Не только меня, но и Атамбаева кормит жена

"Президент Алмазбек Атамбаев безосновательно обвиняет меня в том, что я стал мультимиллионером после 2010 года", - сказал сегодня, 6 февраля, лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, если у Атамбаева доходы за 2010-2015 годы составил 6 млн 18,4 тыс. сомов, то у его жены - 32 млн 852 тысячи. "Значит, и Атамбаева, и меня наши жены кормят", - добавил он.

Отметим, сегодня Текебаев предоставил информацию о доходах президента страны и его жены, согласно которой ее доходы намного превышают доходы самого Атамбаева.

Помимо этого, Текебаев предоставил сводные данные о своих доходах и супруги. Согласно им, доходы Текебаева за 2010-2015 годы составил 5 млн 27 тыс. 856 сомов (92,9 тыс. долларов), а доходы его жены - 22 млн 567 тыс. 582 сома (434,8 тыс. долларов).