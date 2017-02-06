Текебаев: Не только меня, но и Атамбаева кормит жена

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Гулиза Авазова

"Президент Алмазбек Атамбаев безосновательно обвиняет меня в том, что я стал мультимиллионером после 2010 года", - сказал сегодня, 6 февраля, лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, если у Атамбаева доходы за 2010-2015 годы составил 6 млн 18,4 тыс. сомов, то у его жены - 32 млн 852 тысячи. "Значит, и Атамбаева, и меня наши жены кормят", - добавил он.

Отметим, сегодня Текебаев предоставил информацию о доходах президента страны и его жены, согласно которой ее доходы намного превышают доходы самого Атамбаева.

Помимо этого, Текебаев предоставил сводные данные о своих доходах и супруги. Согласно им, доходы Текебаева за 2010-2015 годы составил 5 млн 27 тыс. 856 сомов (92,9 тыс. долларов), а доходы его жены - 22 млн 567 тыс. 582 сома (434,8 тыс. долларов).

URL: http://www.vb.kg/354934
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, парламент
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Комментарии
Дмитрий Вадимович
06.02.2017, 17:22
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Комментариев: 7

представленные бумаги никак не опровергают факта резкого обогащения Текебаева. и уж оно-то вряд ли отражено документально

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Асселим Дауренова
06.02.2017, 17:52
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Комментариев: 164

Только вот Текебаев имущество свое намородерил в отличии от Атамбаева

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Тамара Таирова
06.02.2017, 17:54
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Комментариев: 11

да  что он лицемерит, прям поверили о том  что его жена кормит ха-ха, интересно а   почему  Текебаев не отражает свои многомиллионные состояния  в декларациях? или он стесняется? Ведь не для кого не секрет что он сказочно  разбогател  после  апрельской революции 2010 года.

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Рифат Юферев
06.02.2017, 18:32
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Асселим Дауренова

Только вот Текебаев имущество свое намородерил в отличии от Атамбаева

Атамбаев стал состоятельным человеком задолго до госслужбы, поста президента и 2010 г., резкий рост кошелька ТОЧа именно 2010 - 2016.

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Медет Осмоналиев
06.02.2017, 18:34
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Такой забавный. Про свое имущество говорить не хочет, хочет о чужом говорить. Только вот Атамбаев а бизнесе со времен перестройки, а Текебаев внезапно разбогател за время пребывания в кресле депутата.

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monday xxx
06.02.2017, 18:37
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как же тошно нам уже от этого старого мародера.может хватит уже тут "ушаки "всякие распускать лучше бы от грешков своих очистился ,вернул бы народу то что стырил 

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Асира Бокоева
06.02.2017, 18:41
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Комментариев: 15

monday xxx

как же тошно нам уже от этого старого мародера.может хватит уже тут "ушаки "всякие распускать лучше бы от грешков своих очистился ,вернул бы народу то что стырил 

У Текебаева  руки запачканы   мародерством, кажется ему  за это  даже и  не стыдно, для него это в порядке вещей, поэтому  распускает такие нелепые слухи, это его уровень, каждого судит по себе 

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Инна Хван
06.02.2017, 18:45
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Комментариев: 104

Дмитрий Вадимович

представленные бумаги никак не опровергают факта резкого обогащения Текебаева. и уж оно-то вряд ли отражено документально

причем резкого обогащения после 2010 года, до 2010 года теке был беден как церковная мышь)

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