Сегодня: Текебаев и деньги президента, "РАЖ" и спикер, митинг в Нарыне

Любитель считать чужие деньги. Омурбеку Текебаеву не дает покоя имущество президента Алмазбека Атамбаева. Он раздобыл какие-то справки по поводу того, сколько глава государства заработал и какую сумму потратил с 2010 по 2015 год. Дебит с кредитом у Текебаева не сошелся и по этому поводу он решил сделать некое политическое заявление. Бесформенность подачи материала привела к тому, что стало непонятно, для чего вообще главный социалист созвал прессу.

При этом говорить с журналистами о своем имуществе, нажитом непонятно каким путем, лидер "Ата Мекена" наотрез отказался. Он начал было оправдываться, что жил в обычной трешке, которую продал в рассрочку родственникам и приобрел для себя жилье попросторнее. Жаловался, что пятый год не может достроить дом. Про участки и недвижимость, оформленную на членов семьи, Текебаев распространяться не стал и вновь перевел тему разговора на имущество президента Атамбаева.

"РАЖ" забрала свое заявление об отзыве спикера. У Омурбека Бабанова и представителей его фракции больше нет претензий к Чыныбаю Турсунбекову. Конфликт улажен полюбовно, стороны пришли к консенсусу. "Есть мудрые слова. Политика – это сделать невозможное возможным. Спикер должен быть не для одной партии, а для всего парламента", - подчеркнул сегодня на специально созванной пресс-конференции Бабанов.

По существу вопроса лидер "РАЖ" и торага ЖК договорились отрегулировать вопрос формирования комитетов в соответствии с Регламентом. Также спикер пообещал в ходе пленарных заседаний предоставлять слово каждому депутату, в том случае, если парламентарии будут высказываться по существу.

Реформы в действии. По итогам коллегии МВД наказаны около 30 руководителей подразделений силового ведомства. Взыскания наложены на руководящий состав центрального аппарата министерства, областных и городских управлений, а также районных отделов милиции. За серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений освобождены от занимаемой должности 5 начальников главка и управлений МВД Кыргызстана.

В силовом ведомстве вежливо уклоняются от комментариев по поводу того, кто именно из руководителей отправлен в отставку. Видимо, для правоохранительной системы, которую неоднократно пытались безуспешно реформировать, это очень щепетильный вопрос. Хотя какой в этом смысл? Через день или два об этом все равно станет известно.

Митинг в Нарыне. Несколько десятков человек вышли сегодня на площадь к зданию местной областной администрации. Они потребовали снизить тарифы на электроэнергию и установить справедливые цены на уголь. Нарын - самый холодный регион Кыргызстана, и в сильные морозы местные жители не укладываются в предоставленный им лимит в 1 000 киловатт-часов - за все, что потребляется сверх нормы, они платят по 2,16 сома за 1 кВт-ч. В результате нагорает сумма, которая для большинства нарынчан неподъемная. Активисты просят власти увеличить лимиты на зимние месяцы до 2 000 киловатт в месяц по цене 77 тыйынов.

Также население негодует по поводу цен на уголь. Себестоимость твердого топлива, которое добывается тут же в Нарынской области, составляет около 2 тысяч сомов, но до рядовых потребителей оно доходит в лучшем случае с двойной, а иногда и с тройной накруткой. Митингующих принял полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов, чиновник выслушал представителей инициативной группы и пообещал донести их просьбы до вышестоящего руководства. Если власти проигнорируют требования нарынчан, то горожане намерены объявить бессрочный митинг.

Метровые сугробы и сход лавин. Снегопад, обрушившийся на Кыргызстан в пятницу, привел к тому, что горные районы оказались отрезанными друг от друга. Заносы на дорогах, - а за сутки в некоторых регионах выпало до 80 сантиметров осадков - стали непроходимыми. На некоторых участках отмечен сход лавин. Наиболее сложная ситуация складывается в Нарынской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Местные администрации совместно с МЧС мобилизовали имеющиеся резервы для расчистки дорог, чтобы восстановить автомобильное сообщение между селами.

Тяжелая ситуация на трассах республиканского значения. Практически повсеместно отмечается повышенная вероятность схода лавин. МЧС настоятельно рекомендует водителям временно воздержаться от поездок по горным дорогам. Тем же, кто все-таки отправляется в путь, представители чрезвычайного ведомства напоминают, что при проезде лавиноопасных участков необходимо соблюдать дистанцию не менее 500 метров между транспортными средствами.

Все на футбол. Бишкекский "Дордой" готовится к ответному матчу с туркменским клубом "Балкана" в рамках квалификационного раунда Кубка Азиатской конфедерации футбола (AFC). Игра состоится завтра 7 февраля в Балканабаде, и для того чтобы выйти в следующий этап турнира, нашей команде нужно одержать победу либо свести поединок к результативной ничьей со счетом не менее чем 2:2.

"Дордой" осложнил себе задачу после не совсем удачного сложившегося домашнего матча, который из-за погодных условий проходил не в Бишкеке, а в Оше. Столичный клуб имел преимущество, но свои шансы упустил, а счет в той игре открыли соперники. "Дордой" сумел уйти от поражения на последних минутах. Тем не менее футбольные специалисты считают, что бишкекская команда имеет неплохие шансы по итогам двухматчевого противостояния продолжить борьбу за Кубок Азиатской конфедерации футбола.