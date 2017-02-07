В Бишкеке все гостевые парковки бесплатны, в отличие от муниципальных

239  1
ВБ

Мэрия г. Бишкек разъяснила в чем различие гостевых парковок и муниципальных стоянок, которые находятся в ведении дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок (ДМРПС), а также в управлении земельными ресурсами (УЗР).

По информации УЗР, все гостевые парковки, расположенные вдоль автомобильных дорог, являются бесплатными, и никакого сбора средств за парковку столичный муниципалитет не проводит. К примеру, стоянки расположенные у здания ЦУМа, на улице Токтогула, у ТЦ "Детский мир" и других торговых, развлекательных, спортивных центров и увеселительных заведений.

Однако, муниципальные парковки являются платными, сообщили в мэрии. В ведении городских властей находится в общем 232 автостоянок. Стоимость определяется арендаторами и в сутки примерно составляет: для легкового автотранспорта от 20 до 40 сомов, для грузового – от 100 до 130 сомов.

URL: http://www.vb.kg/354940
Теги:
парковка, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Mike Tayson
07.02.2017, 10:37
Карма: +47
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 54
Минусов: 7
Комментариев: 87

только я вот открою один маленький секретик ))) деньги там собирают и причем уже много годиков ребятки из мэрии , если вы не знали ! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  