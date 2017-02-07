Вооруженное нападение на китайский ресторан. Грабили посетителей

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Кирилл Степанюк

Неизвестные с автоматами в масках ворвались поздно вечером в китайское кафе Цзи Сян напротив загса. Налетчики приказали посетителям лечь на пол и вытянуть руки, за неповиновения угрожали убийством.

По данным собственных источников "ВБ", грабители завладели золотыми украшениями, ценными вещами и наличными нескольких гостей китайского ресторана. В пресс-службе ГУВД Бишкека факт вооруженного налета подтвердили, сейчас по этому поводу готовят сообщение для СМИ

Подробности ограбления китайского ресторана станут известны несколько позже.

URL: http://www.vb.kg/354950
Теги:
МВД, ограбление, Бишкек
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Комментарии
мур
07.02.2017, 09:42

Дожили. У самого носа МВД творят безпредел. Позор. Где борьба с преступностью?????

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Футурист "1
07.02.2017, 10:19

Это что то новое. Еще такого не было в Бишкеке. Эти твари грабя других людей хотят нажиться и построить роскошную жизнь?! Их не роскошная жизнь ждет а, нары. Нары плачут по ним. Лень работать и вот за легкой наживой занимаются преступлением.  Они ведь знают что, все равно их поймают. Но куриные мозги засохшие не дают им мудро мыслить и вести себя праведно. Засохшие их мозги не мыслят правильно потому что, засохли и высушились. 

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