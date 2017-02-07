Вооруженное нападение на китайский ресторан. Грабили посетителей

Неизвестные с автоматами в масках ворвались поздно вечером в китайское кафе Цзи Сян напротив загса. Налетчики приказали посетителям лечь на пол и вытянуть руки, за неповиновения угрожали убийством.

По данным собственных источников "ВБ", грабители завладели золотыми украшениями, ценными вещами и наличными нескольких гостей китайского ресторана. В пресс-службе ГУВД Бишкека факт вооруженного налета подтвердили, сейчас по этому поводу готовят сообщение для СМИ

Подробности ограбления китайского ресторана станут известны несколько позже.