На юге Кыргызстана зафиксировано землетрясение

177  0
ВБ

Сегодня, 7 февраля, в 08.18 на станции Института сейсмологии НАН зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 4-4,5 балла.

По предварительным данным, очаг подземных толчков располагался на территории Кыргызстана в Чаткальском хребте в 15 км к северу от села Кашка-Суу, 27 км от с. Кербен, 165 км от г. Ош.

В населённых пунктах интенсивность землетрясения составила: в селах Кызыл-Капчыгай и Кашка-Суу - 4 балла , в г. Кербен (Аксыйский район Джалал-Абадской области) - 3 балла.

Жертв и разрушений нет.

URL: http://www.vb.kg/354953
Теги:
землетрясение, Ошская область
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  