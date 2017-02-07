Жительницу Канады признали виновной в попытке спрятать тела шести детей

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Суд в Виннипеге, Канада, признал 43-летнюю Андреа Гизбрехт (Andrea Giesbrecht) виновной в том, что она прятала в камере хранения останки шести эмбрионов. Об этом сообщает в Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Обвинения в адрес Гизбрехт были выдвинуты в октябре 2014 года, когда персонал компании, обслуживающей камеры хранения, обнаружил тела младенцев в шкафчике, платеж за который был просрочен. Как установила полиция, там находились тела пяти мальчиков и одной девочки, возраст которых составлял от 34 до 40 акушерских недель.

Останки хранились в мешках для мусора, пластиковых контейнерах и ведрах вместе с детскими игрушками и одеждой. При этом тело одного эмбриона было залито цементом, а другого - засыпано моющим средством.

Благодаря экспертизе ДНК полиция установила, что родителями всех шести детей являлись Гизбрехт и ее муж.

В ходе судебного процесса адвокаты Гизбрехт утверждали, что она не пыталась скрыть останки. Судья Мюррей Томпсон однако посчитал, что женщина хотела утаить тела детей, поскольку арендовала шкафчик на свою девичью фамилию, используя ложный адрес. При этом он принял во внимание показания экспертов, которые заявили о том, что младенцы, вероятно, родились живыми.

Гизбрехт признана виновной по шести пунктам обвинения, каждый из которых предусматривает до двух лет лишения свободы. Приговор женщине, которая воспитывает еще двух детей, будет вынесен позднее.

URL: http://www.vb.kg/354954
Теги:
дети, Канада, суд
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