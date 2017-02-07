Генсек ООН: По-прежнему сохраняется угроза совершения крупных терактов в ЕС

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Опасность совершения в Европе крупномасштабных террористических атак остается. Об этом говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерриша. По словам административного главы организации, силовые структуры ЕС еще не арестовали всех боевиков "Исламского государства" (ИГ), направленных в Париж и Брюссель с целью совершения терактов, передает Росбалт.

Как отметил Гутерриш, в последние месяцы прошлого года ИГ не удалось совершить "какие-либо ухищренные крупномасштабные нападения в Западной Европе", что может быть связано с рядом факторов. Ссылаясь на правительства стран, генсек ООН, в частности, указал на потерю группировкой "значительных ресурсов" в результате международных операций в Сирии и Ираке, а также на "большие трудности", появившиеся из-за ужесточения погранконтроля.

"Кроме того, крупномасштабные меры, принимаемые полицейскими и службами безопасности в ряде стран, привели к срыву коварных планов и дезорганизации деятельности террористических сетей по всей Европе. Тем не менее, по оценке государств-членов (ООН), в настоящее время угроза крупномасштабных нападений остается: согласно информации, полученной от одной страны, до сих пор не все боевики ИГ, которые, как считается, были направлены в Европу для совершения нападений в Париже и Брюсселе, выявлены и арестованы", - подчеркнул Гуттериш.

URL: http://www.vb.kg/354955
Теги:
ООН, терроризм, Европейский союз
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