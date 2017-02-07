Румыния: законопроект отозван, но протесты продолжаются

Правящие в Румынии социал-демократы призвали сограждан к спокойствию, после того как отозвали спорный и вызвавший массовые протесты законопроект об амнистии и освобождении от уголовной ответственности обвиняемых в коррупции чиновников. Но жители Бухареста не прекращают манифестации, требуя отставки правительства и проведения досрочных выборов, сообщает Евроньюс.

В понедельник кабинет во главе с премьер-министром Сорином Гриндяну отозвал и изменения в Уголовный кодекс и кодекс уголовной процедуры. Ранее встал вопрос об отставке министра юстиции Флорина Йордаке, который назвал ряд положений законопроекта "неконституционными".

Премьер объявил о двух днях, после которых примет решение об отставке Йордаке: "Один день – на обсуждение бюджета и другой – на голосование в парламенте по вопросу доверия правительству, поскольку для Йордаке это естественно – присутствовать на обсуждениях. А в среду вечером или в четверг он примет решение или я его приму".

Сам Йордаке на прошлой неделе объявлял о передаче полномочий министра юстиции своему заместителю сроком до 7 февраля.

Протесты в крупных городах Румынии продолжаются уже неделю. В них приняли участие несколько сотен тысяч человек. Ряд манифестаций заканчивались столкновениями с полицией и арестами.