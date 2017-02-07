"Макмалзолото" перевыполнил план по добыче на январь почти на 5%

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Гулиза Авазова

За январь 2017 года на руднике Макмалзолото добыли 27,669 кг золота. Об этом "ВБ" сообщили в ОАО "Кыргызалтын".

Как уточнили в предприятии, добыча была запланирована на уровне 26,427 кг, таким образом они выполнили план на 104,7%.

Как отмечает "Кыргызалтын", в 2015 году на комбинате "Макмалзолото" была произведена частичная замена оборудования. Численность сотрудников комбината на сегодняшний день составляет более тысячи человек.

Комбинат "Макмалзолото" (МЗДК) является основным производственным подразделением ОАО "Кыргызалтын". Его налоговые отчисления на 95% формируют бюджет Тогуз-Тороуского района.

URL: http://www.vb.kg/354964
Теги:
золото, Кыргызалтын
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