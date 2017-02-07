Илим Карыпбеков: Большинство телеканалов КР используют пиратскую продукцию

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Аида Джумашева

Большинство телеканалов страны используют пиратскую продукцию. Об этом сегодня, 7 февраля, в ходе общественных слушаний по изменениям в Закон "О телевидении и радиовещании" заявил директор Кыргызского телерадиовещательного канала Илим Карыпбеков.

Отметим, что поправки предлагают запретить рекламу на иностранных телеканалах, а также телеканалах, ретранслирующих на территории КР телевизионную продукцию иностранных каналов.

Исключение составляют лишь телеканалы, которые включены в соцпакет. Но при этом размещение рекламы допускается лишь в объемах, необходимых для покрытия расходов на ретрансляцию продукции данного иностранного телеканала в рамках соцпакета.

Кроме того, поправки предлагают на 50% заполнять контент телеканалов программами на кыргызском языке.

По словам Карыпбекова, контент многих частных каналов в Кыргызстане состоит из скаченных из интернета фильмов, передач.

"На сегодняшний день рекламный рынок телерадиовещательных компаний составляет от $8 до 10 млн. На эти деньги претендуют все телеканалы страны, но сумма падает из-за кризиса и онлайн-вещания (интернет). В прошлом году бюджет КТРК от рекламы составил 100 млн сомов. Ежедневно КТРК производит 152 часа своей продукции, над чем работает порядка тысячи человек. В то же время на медиарынке есть телеканал "ТНТ-Азия" - ни одного своего часа продукции они не производят и ретранслируют российский канал. При этом канал зарабатывает так же, как и КТРК. Это несправедливо, так как над своими программами в КТРК работает тысяча человек, а на "ТНС-Азия" - 5-6", - сказал Карыпбеков.

URL: http://www.vb.kg/354965
Теги:
законопроект, пиратство, реклама, телевидение, СМИ
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Комментарии
Медет Осмоналиев
07.02.2017, 12:39
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Пора уходить, конечно, от тотального пиратства и обеспечивать соблюдение авторских прав соответственно международным стандартам.

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