Депутаты предлагают снять вице-премьера Олега Панкратова с должности

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев предложил освободить от должности вице-премьер-министра Олега Панкратова. Такое предложение он внес сегодня, 7 февраля, на заседании по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша.

Причиной такого предложения стало то, что Панкратов сегодня не явился на заседание комитета, где рассматривался вопрос о поручении правительству исполнения решений Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики.

В частности, этот вопрос касается о национализации некоторых объектов в стране. Докладчиком по этому вопросу является Панкратов, однако он не явился. "У нас была рабочая комиссия, которая обязала выполнить постановления, но они не хотят выполнять", - сказал он.

Он предложил принять такое решение комитету, а затем направить премьер-министру вопрос о соответствии Панкратова занимаемой должности.

С Масалиевым согласились и другие депутаты, в частности, Иса Омуркулов назвал такое отношение вице-премьера "наплевательским".