Депутаты предлагают снять вице-премьера Олега Панкратова с должности

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Гулиза Авазова

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев предложил освободить от должности вице-премьер-министра Олега Панкратова. Такое предложение он внес сегодня, 7 февраля, на заседании по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша.

Причиной такого предложения стало то, что Панкратов сегодня не явился на заседание комитета, где рассматривался вопрос о поручении правительству исполнения решений Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики.

В частности, этот вопрос касается о национализации некоторых объектов в стране. Докладчиком по этому вопросу является Панкратов, однако он не явился. "У нас была рабочая комиссия, которая обязала выполнить постановления, но они не хотят выполнять", - сказал он.

Он предложил принять такое решение комитету, а затем направить премьер-министру вопрос о соответствии Панкратова занимаемой должности.

С Масалиевым согласились и другие депутаты, в частности, Иса Омуркулов назвал такое отношение вице-премьера "наплевательским".

URL: http://www.vb.kg/354967
Теги:
Олег Панкратов, парламент
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Комментарии
Медет Осмоналиев
07.02.2017, 11:33
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Комментариев: 328

Может лучше Масалиева с должности снять? Да и всю его фракцию. Пользы от их пребывания в ЖК не замечал.

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Милана Платонова
07.02.2017, 12:01
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Медет Осмоналиев

Может лучше Масалиева с должности снять? Да и всю его фракцию. Пользы от их пребывания в ЖК не замечал.

Ну, что вы. А как же Икрам Тазабеков с его "пробки в столице из-за пешеходов".

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Дамиль Байтиков
07.02.2017, 12:03
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Медет Осмоналиев

Может лучше Масалиева с должности снять? Да и всю его фракцию. Пользы от их пребывания в ЖК не замечал.

да вообще можно всех депутатов-бездельников разогнать, толку от них никакого. От одного Панкратова больше пользы!

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ulukbek kanybekov
07.02.2017, 12:50
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Лучше упразднить весь ЖК, а не Панкратова снимать с должности.

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