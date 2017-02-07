Депутаты решили заслушать Панкратова, прежде чем предложить его снять

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Гулиза Авазова

Депутаты решили заслушать вице-премьер-министра Кыргызстана Олега Панкратова, прежде чем предложить освободить его от должности. К такому решению депутаты пришли на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша.

Отметим, предложение об освобождении с занимаемой должности Панкратова внес сегодня, 7 февраля депутат Исхак Масалиев.

Причиной стало то, что он не явился на заседание комитета, где рассматривался вопрос о поручении правительству исполнения решений Конституционной палаты Верховного суда КР. По этому вопросу Панкратов является докладчиком, однако не пришел.

Предложение Масалиева поддержали и другие парламентарии, в том числе и лидер СДПК Иса Омуркулов, который переспросил депутата, не будет ли он потом отзывать свое предложение.

Затем торага комитета Асель Кодуранова предложила сначала заслушать Панкратова и потом принимать решение, в том числе и учитывать предложение Масалиева о снятии вице-премьера с должности.

Депутаты проголосовали за предложение Кодурановой, в том числе и Омуркулов, чем удивил Масалиева.

После обсуждений депутат Масалиев отметил, что было бы хорошо, если бы вице-премьер пришел и отчитался за выполненную работу, однако если он снова не появится, то готов еще раз предложить освободить его от должности. "Только тогда не поступайте, как сейчас - сначала на словах поддерживаете, а потом голосуете совсем за другое решение", - добавил он.

URL: http://www.vb.kg/354972
Теги:
Олег Панкратов, парламент
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Комментарии
Медет Осмоналиев
07.02.2017, 12:09
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Да никто его снимать не будет. Обычное балабольство у Масалиева. Не с той ноги утром встал.

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Дамиль Байтиков
07.02.2017, 12:10
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Да достали уже эти депы, то этого снимите, то того в отставку отправьте. Да дайте людям работать спокойно, пока вас самих не разогнали

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Дамиль Байтиков
07.02.2017, 12:10
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Да достали уже эти депы, то этого снимите, то того в отставку отправьте. Да дайте людям работать спокойно, пока вас самих не разогнали

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Радик Давыдов
07.02.2017, 13:15
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Медет Осмоналиев

Да никто его снимать не будет. Обычное балабольство у Масалиева. Не с той ноги утром встал.

может стоит поотрубать им одну ногу чтобы вставали "с той" и вносили адекватные идеи?

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