Президент поручил Минтрансу завершить в срок строительство дорог

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 7 февраля, принял министра транспорта и дорог КР Жамшитбека Калилова.

В ходе встречи, в которой также принял участие советник президента КР Калыкбек Султанов, глава государства был проинформирован о реализации всего комплекса работ по возведению объектов транспортной инфраструктуры, а также строительству и реабилитации автомобильных дорог в стране.

В частности, Калилов рассказал о планах по дальнейшей реализации таких стратегических проектов, как Балыкчы - Казарман - Джалал-Абад, Бишкек - Чолпон-Ата - Корумду, Бишкек - Нарын - Торугарт, Ош - Баткен - Исфана, Талас - Тараз - Суусамыр, а также о подготовке к началу строительства автодороги Бишкек -Кара-Балта. Кроме того, президенту было доложено о планах по содержанию и развитию автодорог местного значения в регионах страны.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность своевременной и эффективной реализации всех транспортно-коммуникационных проектов в Кыргызстане и поручил Минтрансу завершить все запланированные на этот год работы в намеченные сроки, уделив особое внимание обеспечению качества строительных и ремонтных работ.