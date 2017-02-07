Президент поручил Минтрансу завершить в срок строительство дорог

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 7 февраля, принял министра транспорта и дорог КР Жамшитбека Калилова.

В ходе встречи, в которой также принял участие советник президента КР Калыкбек Султанов, глава государства был проинформирован о реализации всего комплекса работ по возведению объектов транспортной инфраструктуры, а также строительству и реабилитации автомобильных дорог в стране.

В частности, Калилов рассказал о планах по дальнейшей реализации таких стратегических проектов, как Балыкчы - Казарман - Джалал-Абад, Бишкек - Чолпон-Ата - Корумду, Бишкек - Нарын - Торугарт, Ош - Баткен - Исфана, Талас - Тараз - Суусамыр, а также о подготовке к началу строительства автодороги Бишкек -Кара-Балта. Кроме того, президенту было доложено о планах по содержанию и развитию автодорог местного значения в регионах страны.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность своевременной и эффективной реализации всех транспортно-коммуникационных проектов в Кыргызстане и поручил Минтрансу завершить все запланированные на этот год работы в намеченные сроки, уделив особое внимание обеспечению качества строительных и ремонтных работ.

URL: http://www.vb.kg/354973
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Калыкбек Султанов, дороги, Минтранском
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Комментарии
Esenia Kolkova
07.02.2017, 13:45
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Комментариев: 11

Видимо Атамбаев посмотрел сюжет 5 канала о проблемах в реконструкции иссык-кульской трассы. И вызвал чиновников на ковёр

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Esenia Kolkova
07.02.2017, 13:45
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 1
Комментариев: 11

Видимо Атамбаев посмотрел сюжет 5 канала о проблемах в реконструкции иссык-кульской трассы. И вызвал чиновников на ковёр

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Асселим Дауренова
07.02.2017, 13:48
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Комментариев: 165

Esenia Kolkova

Видимо Атамбаев посмотрел сюжет 5 канала о проблемах в реконструкции иссык-кульской трассы. И вызвал чиновников на ковёр

этих чиновников, ответственных за строительство дороги на ИК не только на ковер надо вызвать, а еще в ГП на допрос. Куда ушли деньги, почему зп не выдается работникам и еще куча вопросов по качеству дороги

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Айжана Абдылдаева
07.02.2017, 13:48
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Да, правильно! Минтранс надо контролировать и время от времени приводить министров в чувство! Дороги очень важная и стратегическая тема. Их надо строить. Отрадно, что последние пару лет дороги стали строиться массово по всей стране! молодцы!

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