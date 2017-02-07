Правила голубого экрана. Депутаты и масс-медиа обсуждают закон о ТВ

Сегодня, 7 февраля, в парламенте прошли слушания по обсуждению проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР". В частности, депутаты и приглашенные представители масс-медиа обсуждали поправки в Закон "О телевидении и радиовещании".

Отметим, поправки предлагают от телеканалов заполнять 50% контента на кыргызском языке. Кроме того, проектом закона предусматривается запрет на размещение рекламы на иностранных каналах за исключением тех, что вошли в социальный пакет.

Так, по словам директора Кыргызской телерадиовещательной корпорации Илима Карыпбекова, данные нормы уже существуют, но выполняют их только два канала - КТРК и ЭлТР.

"Если мы примем поправки в статью, которая предусматривает заполнение контента на кыргызском языке в таком объеме, завтра никто не будет исполнять закон. Причиной является невыполнимость данных поправок, даже если придумаем механизм реализации данного закона. Норматив заполнения контента 50/50 принят давно, но очень много организаций не могут его исполнить. Об этом говорилось ранее. Сейчас же статья закона расширена, немного исправлена, но норма осталась. При наличии надзорных органов каналам вынесут предупреждение, но тогда телекомпаниям придется либо закрыться, либо находить деньги. Поднимется шум, дискуссия и этот вопрос останется до лучших времен", - сказал Карыпбеков.

Глава КТРК предложил постепенно переходить на 50% формат контента на кыргызском языке.

"Если бы разработали поэтапный переход к 50% контенту на государственном языке, это служило бы стимулом для многих ТРК. К примеру, с 2018 года - 10% переход на кыргызский язык, с 2019 года 20% и так далее", - отметил Карыпбеков.

Он добавил, что на сегодняшний день в Кыргызстане работают 43 местных канала, из которых 90% показывают 100% пиратскую продукцию. В связи с чем Карыпбеков предложил разработчикам закона внести поправки в статью 32, где указывается запрет трансляции рекламы на иностранных каналах. Так, со слов гендиректора главного канала страны, проблема заключается в том, что рекламодатель идет туда, где крутят пиратскую продукцию, что несправедливо по отношению к тем каналам, которые заполняют контент своими программами.

"Эти каналы скачивают с интернета пиратские фильмы и крутят их. Телезритель смотрит такой канал, хотя он не производит своей продукции. Туда же идет и рекламодатель. Нужно внести поправки в статью 32: если канал крутит пиратскую продукцию и не производит свою, запретить ему трансляцию рекламы. Нужно конкурировать на рынке честно", - пояснил он.

Генеральный директор 5-го канала Евгения Бердникова согласилась с предложением своего коллеги по части статьи о распространении рекламы. Она отметила, что в отличие от КТРК, канал не получает от государства никаких финансовых средств, а существует за счет рекламодателей.

"Деньги от рекламы распределяются между ретрансляторами и теми, кто производит собственный контент. Мы, в свою очередь, в менее выгодном положении, поскольку денег из бюджета мы не получаем. Доход от рекламы ничтожно мал. Если запретят иностранным каналам и ретрансляторам размещать рекламу, то, конечно, это будет большим подспорьем для местных телеканалов", - заявила она.

Однако по части перехода на кыргызский язык, глава 5-го канала отметила, что данная норма вполне выполнима.

"Статью о 50% переходе на государственный язык нужно принимать в том виде, в котором она есть сейчас. Мы 20 лет говорим о необходимости внедрения собственного контента, о необходимости вещать на госязыке, но никаких шагов к этому не предпринимаем. Телеканалы, радиостанции всегда находят разные пути обхода этих норм. Если мы отложим принятие данных поправок на какое то время, то через 3-5 лет мы выясним, что телекомпании не готовы делать продукты на госязыке. Да, сложно производить собственный продукт, да, это потребует дополнительных ресурсов и дополнительных возможностей. Однако это не невыполнимо при определенной поддержке", - отметила Бердникова.

В свою очередь директор ОФ "Институт Медиа Полиси" Бегаим Усенова прокомментировала вносимые поправки так: "Сегодня многие депутаты продвигают идеи перехода контента ТВ на госязык и в принципе, эта норма действует более восьми лет. Однако на практике мы видим, что ее выполняют только КТРК, ЭлТР, немного НТС, частично НБТ и 5 канал. Депутаты конструктивно говорят о постепенном переходе на госязык и на отечественный продукт. Но это требует дополнительных финансовых ресурсов. Очень часто мы слышим сравнения с Россией и Казахстаном, однако нужно иметь в виду, что они переходили на производство собственного продукта до активного интернета. Если зритель не увидит качественный продукт на ТВ, он будет переходить на интернет. Мы должны понимать, что уменьшение рекламы на ТВ за последние два года составляет 25%, реклама уходит в интернет. Из-за отсутствия финансовых ресурсов приходится сокращать кадры. Все эти проблемы влияют на качество продукта. Если не будет качества, соответственно, его и смотреть никто не будет. Проблема статьи 8 данного законопроекта в том, что нужен равный подход, учитывая различность телеканалов - кто-то пакетирует, кто-то создает свой продукт. Нельзя взять и всех построить по одной линейке", - сказал Усенова.

По части статьи 32 глава "Медиа Полиси" отметила, что есть два иностранных телеканала, которые очень популярны в нашей стране, которых даже с политической точки зрения никак не вычеркнуть, однако к данной норме стоит подходить с учетом интересов нашей страны и государственной информационной политики.

"Рынок рекламы составляет 8 млн, если разделить эти деньги на 40 каналов, то 1,5 млн получил КТРК, еще 1,5 млн ТНТ, еще 1,5 млн заберет 1 канал и еще ЭлТР, соответственно, маленьким каналам достанется гораздо меньше. Я не говорю, что надо ограничивать действия других крупных игроков. Если в статье 8 данного законопроекта мы говорим о контенте на госязыке, то в статье 32 статье создаем льготные условия для иностранных компаний в нашей стране. Поэтому имеет смысл создать рабочую группу, которая взвесит все за и против и вынесет общий сбалансированный подход", - подытожила Усенова.