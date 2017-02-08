Налоговики вновь сели за парты. Дан старт по улучшению кадрового потенциала

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ВБ

Государственная налоговая служба КР и Японское агентство международного сотрудничества (JICA) запустили проект по улучшению кадрового потенциала фискального органа.

Председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов подчеркнул важное значение подписанного документа. Он отметил, что совместно был подготовлен комплекс учебных программ. Проект рассчитан на три года.

"Результатом реализации проекта станет повышение потенциала налоговых сотрудников, что, в свою очередь, положительно повлияет на повышение эффективности и результатов деятельности налоговой службы, позволив более эффективно реализовывать стоящие перед ведомством задачи", - сказал глава ГНС.

Абдыкаимов также добавил, что для ГНС не менее важным является и повышение налоговой культуры будущих налогоплательщиков Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/354979
Теги:
JICA, ГНС
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