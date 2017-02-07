НЦФ: Заявления о смерти двух пациентов из-за ФС-1 основаны на домыслах

Сообщения ассоциации "Партнерская сеть" о том, что комиссия подтвердила смерть двух пациентов в результате приема препарата ФС-1 основаны на поспешных выводах и не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минздраве, ссылаясь на комментарии Национального центра фтизиатрии (НЦФ).

Ранее ассоциация "Партнерская сеть" распространила информацию о том, что комиссия подтвердила, что смерть двух пациентов, больных туберкулезом, связана в препаратом ФС-1.

В НЦФ утверждают, что по факту случившихся двух смертей пациентов с диагнозом "туберкулез" в Минздраве действительно были созданы две комиссии из фармакологов и клиницистов, которым было поручено исследовать причину смерти пациентов.

"В справке фармакологической комиссии, на которую ссылается "Партнерская сеть" дословно говорится лишь о предположении членов комиссии о влиянии ФС-1 на смертельный исход болезни. Расследование причин смерти пациентов с туберкулезом продолжается, и пока рано делать какие-либо окончательные выводы и тем более громкие заявления, которые построены лишь на домыслах и предположениях", - сообщили в ведомстве.

При этом в НЦФ добавили, что умершие принимали плацебо, а не испытуемый препарат, а испытуемый препарат был ввезен на территорию Кыргызстана и допущен к испытаниям на законном основании.

Напомним, в октябре прошлого года произошел скандал вокруг лечения больных туберкулезом препаратом ФС-1. В течение двух лет над пациентами Национального центра фтизиатрии незаконно проводили клинические исследования. По данным Айбара Султангазиева, препарат, которым лечили пациентов, был зарегистрирован как лекарственный только в мае 2015 года. Таким образом, первые месяцы лечения пациенты получали неразрешенный препарат.

В НЦФ опровергали обвинения, заявляя о том, что клинические испытания проводились на законном основании, а АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" (Казахстан), которое занимается выпуском препарата ФС-1, намеревалось подать в суд на общественный совет Минздрава КР за дискредитацию деловой репутации.

Позже Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Национального центра фтизиатрии и Департамента лекарственного обеспечения по статьям 304 "Злоупотребление должностным положением" и 315 "Служебный подлог".

По данным следствия, за этот период из 54 пациентов, которые получали препарат, погибли двое, у 10 развились побочные эффекты.