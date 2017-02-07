Библиотеки за литературный язык в общественных местах. От слов к делу

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Родион Решетов

В библиотеке № 5 имени К. Тыныстанова прошла акция, посвященная вежливости и отказа от использования в своей речи ненормативной лексики.

Организатором выступила столичная централизованная библиотечная система. Участниками акции были распространены листовки о призыве отказаться от использования ругательных слов.

Всего в мероприятии было задействовано около 40 человек, сообщает заведующая библиотеки им. К. Тыныстанова Багым Нарбаева.

"Сделали небольшие буклетики с напоминаниями о том, что за ненормативную лексику могут оштрафовать, прикрепили их к шарикам с надписью "Не матерись". В основном эта акция направлена на подростков, чтобы они знали, что нельзя материться. Мы ходили по своему району и раздавали эти сувениры. У нас есть спортплощадка, там после трех часов дети постоянно играют, там мы тоже рассказали о том, что лучше разговаривать литературно", - рассказала Нарбаева.

Отметим, что за нецензурную брань и распитие алкоголя в общественных местах в прошлом году правоохранительные органы взыскали штрафы на общую сумму 9,5 мил сомов. С января по ноябрь 2016 года сотрудники милиции выявили около 15 тысяч административных правонарушений по статьям, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

URL: http://www.vb.kg/354983
Теги:
библиотека, штраф
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