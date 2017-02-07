Ученые вывели формулу для получения "Оскара"

Австралийские психологи выяснили, какие факторы являются определяющими, чтобы с большей вероятностью получить премию "Оскар". Результаты соответствующего исследования были опубликованы в British Journal of Psychology, коротко о них рассказывает Лента.ру.

Согласно выводам ученых, наибольшим потенциалом обладают американские актеры, которые играют в фильмах, отображающих американскую культуру.

В основу анализа легли киноленты и исполнители, ставшие лауреатами "Оскара" с 1968 года, а также номинанты, не получившие награды. Исследование показало, что около 69 процентов оскароносных актеров - американцы.

Также оказалось, что 88 процентов картин, получивших "Оскар", повествуют об американской культуре.

Полученные результаты сравнивались с выводами, сделанными относительно британской кинопремии BAFTA. При этом выяснилось, что среди лауреатов BAFTA также преобладают американцы. Для британского актера шанс получить английскую награду на 126 процентов больше, чем получить "Оскар".

В этом году церемония награждения премией "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как "Оскар", учредили в 1929-м и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов.