Текебаев решил выступить в роли главного люстратора

Лидер "Ата Мекена" заявил о подготовке некоего крупного собрания, которое должно состояться 14 февраля. Его участники намерены составить черный список чиновников, которых нельзя подпускать к власти. После такого громкого анонса обязательно хочется уточнить: а судьи кто?

Но господин Текебаев уклонился от прямого ответа. "Я не буду раскрывать секретов, но на этом собрании политические силы должны обсудить люстрацию. Необходимо составить список люстрированных чиновников, таких как Албек, Абдиль, Икрам. И этот список вручить следующим кандидатам в президенты, чтобы такие люди, которые нанесли многомиллионный ущерб Кыргызстану, больше не приходили во власть", - заявил главный социалист.

Нет сомнений в том, что готовится очередная провокация. Ладно, если бы это касалось только двух разбирающихся между собой Текебаева и Атамбаева. Но подобного рода интриги в большой политике затеваются только с прицелом на эскалацию конфликта. Дестабилизировать обстановку в стране для Текебаева - единственный способ избежать ответственности как за махинации с MegaCom, так и за мародерства и за многое другое.

Есть пока неподтвержденные данные о том, что за организацией "люстрационного курултая" стоят бывшие члены временного правительства, оставшиеся не при делах чиновники разных эпох и, разумеется, неправительственный сектор. Прилагаются усилия затащить под этот зонтик деятелей, обозначивших свои президентские амбиции, и молодых, не успевших окунуться в грязь с головой, политиков, в том числе из партий, состоящих в коалиции большинства. Для масштабности и массовости планируют привезти в столицу делегатов из регионов. Кто платит по счетам за организацию этого мероприятия, пока неизвестно. Видимо, некто, за чей счет живет Текебаев. Попробуй, сходу разберись, кто это может быть – жена социалиста или западные спонсоры?

Масштабный политический сабантуй хоть и готовится скрытно, но его цели и задачи очевидны. Это будет попытка запуска цепочки процессов, которые должны вылиться как минимум в митинги недовольных. В зависимости от того, насколько сильно удастся раскачать обстановку в стране, видимо, и будет зависеть решение Текебаева об участии в президентских выборах. Атамекеновцы торопятся, им нужно как можно скорее возглавить протестные настроения, это, как надеются они, позволит им избежать ответственности по возбужденным в отношении них уголовным делам.

А у Текебаева о Ко пути назад нет. В складывающейся ситуации от него не стоит ожидать каких-то конструктивных поступков. Он будет пересчитывать деньги президента, на каждом углу кричать о политических репрессиях, угрозе свободе слова и демократии. Все это происходит рефлекторно, срабатывает самозащита, поэтому логики в этих действиях нет никакой.

По крайней мере, по отношению к обществу готовить собрание неких люстраторов нечестно. Почему рядовые граждане не могут принять в нем участие? Разве это демократия? По какой причине в список люстрированных не может быть внесен тот же Текебаев? А если речь зайдет о Саляновой, так на курултае места не хватит разместиться всем, кто пострадал от действий прокуратуры в тот период, когда она ее возглавляла. Да и вообще, неправильно держать в тайне имена тех, кто будет составлять некие черные списки. Они сами себя люстраторами назначили? Почему не отбирались на конкурсной основе? Какова будет ценность этой филькиной грамоты, если ее составят по политическим напевам Текебаева?

С другой стороны, время для люстрации сейчас самое подходящее. Из политики, да в целом из жизни страны, пора вычеркивать политиков с замаранными руками целыми фракциями и партиями. Было бы неплохо освободиться от аферистов и популистов, прислуживавших разным режимам и строящих сейчас из себя ущемленных в правах демократов.