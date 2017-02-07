Прослушка человека в рамках реформы Уголовного кодекса

Прослушка телефонных разговоров, получение личных данных с носителей информации (компьютеров, телефонов, флеш-накопителей) в рамках расследований уголовных дел теперь станут возможными.

Напомним, на координационном совещании по вопросам коррупции начальник управления по поддержанию гособвинения и представительства в судах Кубанычбек Асангельдиев заявил, что отдельные суды, игнорируя требования норм Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, безосновательно выносят решения о продлении срока уплаты приговоренным к выплате штрафа гражданам или вовсе оставляют представления судисполнителей без удовлетворения.

Он предложил внести изменения в статьи Уголовно-процессуального и Уголовного кодексов КР.

20 декабря 2016 года на общественное обсуждение вынесли проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики). Инициаторами выступили депутаты Жогорку Кенеша КР: Аида Салянова, Омурбек Текебаев, Наталья Никитенко и другие.

По мнению разработчиков, необходимость изменить Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы назрела уже давно.

"Мы пользуемся редакциями этих законов, выпущенных в 1999 году. Нормы документов морально устарели и не соответствуют велению времени", - считает Канатбек Сманалиев, руководитель экспертной группы по разработке уголовно-процессуального кодекса.

"Речь идет о большой реформе в сфере уголовно-правовых отношений. Преобразование очень чувствительно, так как задевает основные права людей. Путем реформирования этих кодексов мы достигли задач, того, что данные проекта, а теперь и подписанные законы, на шаг вперед продвинут наше государство к сфере демократически-правового развития", - соглашается с коллегой Лейла Сыдыкова, руководитель рабочей экспертной группы по разработке уголовного кодекса КР и кодекса КР "О проступках".

По ее словам, новое уголовное законодательство справилось с поставленными задачами, а именно: оптимизацией уголовной ответственности, декриминализацией, реформы в системе наказаний, введением мер безопасности.

Оптимизация уголовной ответственности

Теперь существуют два законодательных акта, которые регулируют сферу уголовно-правовых отношений. Это Уголовный кодекс и Кодекс "о проступках". Ранее они находились в одном документе. Разница в том, что Кодекс "о проступках" - это те деяния, которые не представляют большой общественной опасности и вред, причиняемый ими, незначительный. В новом кодексе за эти деяния отсутствует уголовное наказание.

Реформа системы наказаний

"Коснулись реформы и самой системы наказаний. Сроки наказаний снизились. Если в действующем законе сроки лишения свободы предусматриваются от 6 месяцев до 30 лет, то в новом Уголовном кодексе минимальная планка остается на том же уровне, а максимальная снижена до 15 лет. Но при совокупности преступлений и приговоров суд может назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. И остается пожизненное лишение свободы", - рассказывает Лейла Сыдыкова

Градация наказаний

Теперь любое преступление будет проходить через своеобразное сито наказаний. К примеру, штрафы поделены на 6 категорий. Лишение свободы - на 8. Эти градации будут применять в конкретных статьях к каждому отдельному деянию. То есть закон станет более функциональным и гибким в отношении тех или иных преступлений.

Новые меры безопасности

В новых редакциях осталось понятие "конфискации имущества" и добавилось новое наказание – выдворение нарушителя из страны. В новом уголовном кодексе также предусмотрены уголовно-правовые меры возмещения вреда или ущерба.

Новый Уголовно-процессуальный кодекс (УПК КР)

В новом Уголовно-процессуальном кодексе вводится понятие института следственного судьи.

"Конституция КР предусматривает, что суд выполняет две основные функции: правосудия и судебного контроля. Для реализации последних обязанностей введена новая процессуальная фигура – следственный судья. Судья, осуществляющий правосудие, не может одновременно контролировать судебный контроль. Согласно новому УПК, решение о законности и обоснованности задержания лица, совершившего преступление, выносит только следственный судья", - информирует Канатбек Сманалиев, руководитель экспертной группы по разработке Уголовно-процессуального кодекса.

Избрание меры пресечения для задержанного (стража, домашний арест и т.д.) тоже входит в полномочия новой процессуальной фигуры.

Затронули изменения и состав судей, рассматривающих кассационные жалобы по уголовным делам. Если ранее на процессе их было трое, то теперь, согласно новому УПК, их станет пять. По мнению разработчика закона, это снизит коррупционную составляющую при рассмотрении дел.

"Вводится также институт и новое понятие "специальные следственные действия по особо тяжким и тяжким преступлениям". Это могут быть такие действия, как снятие с компьютера и сетевых серверов информации, получение данных о контрольных закупках и поставках, прослушивание телефонных разговоров. Но следует отметить, что разрешение на проведение этих специальных следственных действий как раз выдает следственный судья", - подытоживает Канатбек Сманалиев.