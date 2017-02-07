Контрабанду на 11 млн сомов конфисковали в доход государства

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ВБ

Таможенники конфисковали контрабандный товар на сумму более 11 миллионов сомов в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

По их данным, 31 июня прошлого года в Баткене сотрудники отдела по борьбе с контрабандой задержали автомашину марки "МАН7731" с прицепом под управлением Н.С., следующую из Таджикистана в обход таможенного контроля.

При досмотре они обнаружили товары народного потребления, произведенные в КНР, в количестве 37 наименований. Общий вес груза - 17 550 кг на сумму 11 387 850 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 204 ч.3 п.5 УК КР.

URL: http://www.vb.kg/354993
Теги:
ГТС, контрабанда
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