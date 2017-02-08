Астрономы заняты поисками Суперземли в Солнечной системе

190  0
www

Астрономы считают, что в Солнечной системе должна быть еще одна планета - так называемая Суперземля. По мнению исследователей из Калифорнийского университета (США), это твердая планета, которая во много раз превышает размеры и массу Земли. Об этом пишет Росбалт.

В каждой системе обязательно присутствует такая планета, утверждают ученые. В нашей галактике она тоже должна быть, просто ее пока не обнаружили. По предварительным подсчетам, расстояние от Земли до Суперземли должно составлять около 150 млрд км.

У затерявшейся планеты - вытянутая форма орбиты, и год на ней длится около 10 тысяч земных лет. Астрофизики считают, что на Суперземле есть океаны, а следовательно, могут присутствовать живые организмы, передает Vlad Time.

Ранее сообщалось, что приблизительно 30% открытых планет могут быть обитаемыми. "Как показали последние наблюдения, большое число малых планет вращается на орбите практически всех небольших звезд. Приблизительно 30% из их числа, как показали наши расчеты, обязаны быть обитаемыми. Другими словами, каждая третья система является потенциальным носителем внеземной жизни", - сообщил представитель исследовательской группы Маттео Броги из Университета Колорадо в Боулдере (США).

URL: http://www.vb.kg/354996
Теги:
космонавтика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  