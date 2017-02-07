Двух подростков накрыла снежная лавина. Одного из них не удалось спасти

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ВБ

В Тюпском районе Иссык-Кульской области двоих подростков накрыла снежная лавина. Один из них скончался в сельской больнице. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, сегодня, 7 февраля, примерно в 11.30 в горах возле села Кен-Суу сошла снежная лавина. В это время двое подростков перегоняли скот.

Местные жители бросились на помощь и самостоятельно откопали ребят. Их повезли в фельдшерско-акушерский пункт. Однако одного из них Б.у.О., 2004 г.р., медикам не удалось спасти. Состояние второго подростка удовлетворительное.

URL: http://www.vb.kg/354998
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, лавина, Тюпский район
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