Двух подростков накрыла снежная лавина. Одного из них не удалось спасти

В Тюпском районе Иссык-Кульской области двоих подростков накрыла снежная лавина. Один из них скончался в сельской больнице. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, сегодня, 7 февраля, примерно в 11.30 в горах возле села Кен-Суу сошла снежная лавина. В это время двое подростков перегоняли скот.

Местные жители бросились на помощь и самостоятельно откопали ребят. Их повезли в фельдшерско-акушерский пункт. Однако одного из них Б.у.О., 2004 г.р., медикам не удалось спасти. Состояние второго подростка удовлетворительное.