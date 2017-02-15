10 мыслей о танцах, упорстве и школе жизни девочки-оркестра Марии Наумовой

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Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Мария Наумова

девочка-оркестр, музыкант, балерина

Когда я была маленькая, мечтала стать министром культуры нашей республики.

Я любила танцевать, и меня мама отдала в 3 года в ансамбль "Жаш кыял". Мы все время танцевали там национальные танцы и, наверное, с этого и началась моя любовь к национальной музыке.

Я сама себе ставила хореографические номера. И для танца нужна была игра на темир-комузе. Хотя бы имитация или простые звуки. И мой руководитель настояла, что я должна начать с комуза.

Я выросла в Кыргызстане и в душе, конечно, я азиатка, несмотря на мою внешность.

Если ты не работаешь над собой, ничего добьешься. Большую часть играет упорный труд. Талант – это, наверное, 10%, может 20%, остальное все – упорство, труд.

Было очень много сложных моментов, которые нужно было переступать, переходить через них. Как в моральном плане, так и в физическом. Ломать себя изнутри, чтобы добиться своей цели.

На сцене я себя ощущаю самой собой. Мне комфортно, мне уютно.

24 часа в сутки мне не хватает. Я не успеваю высыпаться. Я стараюсь все делать, все успевать. Единственное, что не успеваю – это поспать нормально.

Балет дал хорошее образование, внутреннюю закалку, внутренний стержень, очень сильный.

Балетная школа – это хорошая школа жизни. Особенно сложно, когда с жизненными трудностями встречается ребенок, потому что очень многие в хореографических школах ломаются.

Мне очень нравится роль Китри из балета "Дон Кихот". И это моя мечта с детства станцевать эту роль. […] Она мне нравится своим темпераментом, жизнерадостностью.

Я не планирую дальше, чем на полгода или год. Я не знаю, что будет через неделю, через две недели.

В будущем вижу себя в сфере культуры. Где именно? Сказать не могу, я, как и раньше, не выбирала балет, или музыка, так и не выберу. Я охватываю и то и другое.

Я вижу себя в сфере телевидения. Может быть, даже когда-нибудь у меня получится снять балет.

Возможно, в будущем я буду министром культуры или послом от нашей страны в какой-либо другой стране.

Зазвездиться, даже если захочешь, не получится. Со стороны, к сожалению, не всегда есть доброжелатели. Они очень быстро спускают вниз.

Музыкант, балерина, танцовщица – это и есть я. Если все это убрать, то, наверное, меня не будет. Потому что это моя жизнь, и я этим живу изо дня в день.

URL: http://www.vb.kg/355001
Теги:
балет, искусство, музыка, танцы, театр, культура
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Сюжет: 10 мыслей о ... (61 материалов)
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