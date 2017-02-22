10 мыслей о переменах, страхах и смелости женского коуча Назиры Кадыровой

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Назира Кадырова

коуч, эксперт по вопросам раскрытия женской ценности

В детстве я хотела быть похожей на женщин, которые меня восхищали. Это были певицы, актрисы, женщины-политики.

К сожалению, наши мечты детские остаются мечтами. Потому что, чтобы мечта превратилась в реальность, нужно ею заниматься, нужно уделять этому время и целенаправленно идти к этому. Я этого не делала, и поэтому у меня так и получилось в жизни.

Когда наваливаются трудности, проблемы, ты понимаешь, что все, стоп. Надо что-то менять.

Я не знаю, что это было, но внутри было ощущение, что я хочу чего-то другого. Я даже не имела понятия, чего я хочу и я даже не имела четкого представления, что я хочу быть коучем и развиваться в этом направлении. Это уже пришло позже.

Все мои проблемы, все неприятности, они были в первую очередь моего собственного отношения к себе.

Было очень сложно уйти от старых убеждений, от традиционных взглядов. Я считаю, что на всем пути именно это было самое сложное, потому что это именно тот момент, когда поднимаются все твои страхи, все сопротивления.

Все страхи – это все в твоей голове. Они на 90% надуманные и преувеличенные.

Моя семья отнеслась, мягко говоря… было непривычно. В первую очередь было мне самой непривычно быть другой, становиться другой, что-то новое делать. И также было непривычно моим родителям.

В нашем обществе быть женщиной очень сложно. Я считаю, что быть женщиной – это быть более уязвимой, быть менее защищенной. И такие вопросы, как безопасность – моральная и материальная, – очень актуальные именно для женщины.

Женщине просто необходимо себя любить. Ей необходимо ценить себя, уважать, потому что иначе она может оказаться в разных плачевных ситуациях, где она не сможет защитить себя, не сможет справиться. Только любовь к себе позволяет с этим справляться.

Я не хотела бы себя называть сильной женщиной. Я считаю, что прошла какой-то этап в жизни, прошла какой-то путь, который бы не прошла. Если бы у меня не было сил, смелости, храбрости.

Я думаю, что у меня хватает смелости на то, чтобы быть смелой. Я например, не могу до сих пор прыгнуть в воду.