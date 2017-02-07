В КР предложили привлечь к ответственности внедривших "умные счетчики"

563  0
Гулиза Авазова

В Кыргызстане предложили привлечь к ответственности, внедривших "умные счетчики". Такое заявление сегодня, 7 февраля, сделал депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.

По его словам, в настоящий момент установлено 115 тыс. АИИСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учёта электроэнергии).

Как отметил депутат, люди возмущаются и бунтуют из-за того, что "умные счетчики" показывают разные показатели. "Кому-то приходит очень большой счет, кому-то еще больше, хотя используют электроэнергию, как и раньше", - добавил он.

URL: http://www.vb.kg/355006
Теги:
Северэлектро, энергетика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  