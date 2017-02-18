10 мыслей о мистике, бесконечности и черепах татуировщика Евгения Макшакова

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Евгений Макшаков (Chervi)

татуировщик, художник, граффитист

Мне кажется, что я всегда рисовал. С переменным успехом, я не скажу, что у меня всегда все классно получалось.

Что татуировки, что граффити – это просто увлечения. Просто нравилась сама культура, само движение.

Даже не столько граффити, это уже больше постграффити. То есть то, что пришло позже на основе того же граффити и стрит-арта. Это все для души, все я делаю в первую очередь для себя.

Сейчас я очень хотел бы заняться картинами, именно выставочной тематикой. Больше, чем татуировками, потому что татуировки превратились больше в работу.

В рисовании на стенах, на холстах я чувствую себя более свободным. Нет каких-то ограничений, нет второго человека. Допустим, в татуировке всегда присутствует человек, которому потом жить с этой картиной, и ты все равно зависишь от его мнения.

В нашем обществе есть какой-то навязанный страх, […] что татуировка может повлечь за собой какие-то последствия. А сделав первую татуировку, человек понимает, что мир не меняется, жизнь идет своим чередом. Все на самом деле не так страшно.

У меня были такие ощущения, что я сидел и думал: так, что-то как-то жизнь не меняется. Вроде татуировку сделал, а ничего не происходит. Какие-то ожидания были, что что-то должно произойти, какая-то мистика. На самом деле нет.

Одному человеку мы даже продлевали линию жизни на ладонях. То есть действительно человек поверил в эту идею и пришел с ней.

На моем теле разные рисунки есть. Какие-то связаны с какими-то событиями. Одна татуировка есть, посвященная книге. Какие-то – музыкальным проектам, какие-то сделаны просто, чтобы красиво было.

Пару дней назад мне моя дочка сделала татуировку. Ей 9 лет и это вряд ли может претендовать на какой-то художественный шедевр. Это больше памятная татуировка, памятное событие.

Если она решит сделать татуировку себе, нужно будет ей как-то в этом поспособствовать, чтобы это было хотя бы качественно. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что приходится переделывать чужие работы.

Ребенок, которому отказали родители в поддержке, может пойти в любой подвал, к любому другу и наколоть себе что-то неясное и вообще в непонятных условиях.

К сожалению, люди не всегда осознают, что татуировка продержится гораздо дольше, чем мода.

Очень популярна сейчас какая-нибудь бесконечность, превращающаяся в перышко, из перышка в птичку и, может быть, еще в эту бесконечность вписано какое-нибудь слово, типа "любовь". Ловцы снов – популярная тема.

[В интернет] попадают в основном те работы, которые мне делать интересно, в которые я вкладываю свое какое-то творчество, реализовываюсь как художник. И основной тематикой являются больше черепа пока что.

Череп просто интересен как форма. Он вдохновляет за счет того, насколько он идеален, насколько там все встроено. Это, с одной стороны, очень сложно, но в то же время там все настолько идеально вписано, все настолько оправданно с анатомической точки зрения.

А может быть, я просто привык рисовать черепа и мне страшно переступить какой-то барьер и делать другие вещи.

Я не знаю, зачем это делаю и почему я это делаю. Поэтому для меня профессия художника – это что-то неясное. А в нашей стране так вообще, по-моему, это даже с точки зрения какого-то заработка невыгодно. То есть я не представляю, чем занимаются художники в нашей стране.