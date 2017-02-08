В МВД России предложили за баллы давать мигрантам вид на жительство

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ВБ

Министерство внутренних дел предлагает ввести балльную систему оценки для мигрантов. Об этом говорится в проекте законодательных поправок, который опубликован на правительственном портале.

Балльная система будет включать такие показатели, как возраст, образование, трудовой или предпринимательский стаж в России и "уровень адаптации". Точные критерии оценки определит правительство, исходя из "социально-экономических и демографических потребностей Российской Федерации", говорится в документе.

Приезжим с большой суммой баллов вид на жительство будет выдаваться на льготных условиях - без необходимости сначала прожить в России год на основании разрешения на временное проживание. Помимо мигрантов с высоким баллом такими льготными категориями приезжих будут высококвалифицированные специалисты и члены их семей, носители русского языка, отказавшиеся от гражданства другой страны, ​а также беженцы и обладатели временного убежища.

Критерии оценки могут меняться с учетом демографической ситуации и конъюнктуры рынка труда, что делает новую систему "гибким инструментом", полагают авторы проекта.

URL: http://www.vb.kg/355012
Теги:
миграция, Россия
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Комментарии
звоночек
08.02.2017, 09:03

Звоночек для нашего правительства!   Как удержать здесь молодых, талантливых, образованных, интеллигентных людей? Кто здесь останется в недалеком будущем? Кто будет нас учить, лечить? производства поднимать? Думать об этом надо!  А не ставить палки в колеса своими бредовыми идеями, которые тянут страну вниз ( - это я про депутатов некоторых).  

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