В МВД России предложили за баллы давать мигрантам вид на жительство

Министерство внутренних дел предлагает ввести балльную систему оценки для мигрантов. Об этом говорится в проекте законодательных поправок, который опубликован на правительственном портале.

Балльная система будет включать такие показатели, как возраст, образование, трудовой или предпринимательский стаж в России и "уровень адаптации". Точные критерии оценки определит правительство, исходя из "социально-экономических и демографических потребностей Российской Федерации", говорится в документе.

Приезжим с большой суммой баллов вид на жительство будет выдаваться на льготных условиях - без необходимости сначала прожить в России год на основании разрешения на временное проживание. Помимо мигрантов с высоким баллом такими льготными категориями приезжих будут высококвалифицированные специалисты и члены их семей, носители русского языка, отказавшиеся от гражданства другой страны, ​а также беженцы и обладатели временного убежища.

Критерии оценки могут меняться с учетом демографической ситуации и конъюнктуры рынка труда, что делает новую систему "гибким инструментом", полагают авторы проекта.