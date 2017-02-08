Активисты собирают подписи для снятия реалити-шоу "Келин" с эфира КТРК

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Наталья Ли

В интернете подписывают петицию о снятии с эфира КТРК реалити-шоу "Келин".

Первый выпуск программы вышел в эфир 4 февраля, но критика проекта в социальных сетях началась еще раньше, когда появились первые анонсы.

По словам авторов шоу, цель проекта - в интерактивной форме показать особенности традиций, культуры, быта семей и келинок в кыргызстанском обществе на примере девушек, воспитанных в городских и сельских условиях. По условиям проекта, победительница получит спальный гарнитур, набор посуды и поездку в Турцию.

После бурной критики в интернете на сайте КТРК появилось пояснение, что "проект не пропагандирует ни насилие, ни эксплуатацию бедных женщин, ни какие-либо отрицательные моменты, которые могли бы оскорбить феминисток или борцов за независимость свободной кыргызской девушки".

Однако бурные обсуждения проекта на этом не закончились. Петиция о снятии программы с эфира появилась на сайте Change.org накануне.

"Шоу "Келин" показывает, что самым главным, чему должна научиться женщина до замужества - это уметь доить корову и угождать строптивой свекрови. Шоу искажает суть уважительных взаимоотношений в семье, искажает мотивацию молодых женщин, желающих создать семью. Шоу показывает, что для того, чтобы стать успешной, не требуется учиться или получать профессию. В то же самое время образ свекрови показан в качестве капризной, властной женщины, которая настроена на критику и подавление, не терпящей другого мнения. Данный информационный посыл поддерживает положение молодых женщин, которые и сегодня не имеют права голоса в семье", - говорится в тексте.

Помимо снятия шоу с эфира инициаторы петиции выдвигают еще ряд рекомендаций:

  1. создать четкий механизм предварительного отбора и тестирования новых программ, какого бы формата и тематики они не были, для их прямого соответствия целям, задачам и миссии КТРК;
  2. расширить количество программ, которые пропагандируют и продвигают общечеловеческие ценности, традиции нашего народа, которые не ущемляют, а наоборот, демонстрируют такую модель взаимоотношений в обществе, в семье, где женщины и мужчины в первую очередь - люди с равными правами и возможностями, такие модели семей, которые успешны за счет сплоченности, взаимоуважения, поддержки;
  3. пересмотреть работу наблюдательного совета КТРК в части ответственности перед аудиторией и связей с общественностью (ст. 9, 10 редакционной политики КТРК).

URL: http://www.vb.kg/355018
Теги:
гендер, насилие, телевидение
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Комментарии
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08.02.2017, 12:55
Карма: +13
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 2
Комментариев: 32

Ой, зря они возмущаются, это же ШОУ! !! Как украинский вариант например " от пацанки до панянки" Ничего страшного нет, просто развлекательная передача! !! И не надо бояться, что это как то не правильно отражает культуру и взаимоотношения, во первых, потому что отношения в каждой отдельной семье разные, во вторых канал этот смотрят в основном кыргызы, а вы то точно знаете, какие у вас отношения с вашими кайнене! !!

В общем и целом, мне понравилась эта первая серия, думаю, если я найду эти выпуски в интернете, то буду смотреть. По телевизору я не успеваю по времени, да и не люблю я по ТВ что либо смотреть, интернет лучше! )))

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