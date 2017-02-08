ММА: Алимардан Абдыкааров завоевал чемпионский пояс WEF Proffight

Алимардан Абдыкааров завоевал пояс чемпиона WEF Proffight в весовой категории до 61 кг в рамках 27-го международного турнира по кулатуу-эртаймаш по правилам смешанных единоборств (MMA), прошедшего в Бишкеке. Об этом сообщили "ВБ" во Всемирной федерации эртаймаш (WEF).
Как уточнили организаторы, Абдыкааров выступал в главном поединке турнира и одолел Бахтиера Худоёрова из Таджикистана. Кыргызстанец применил болевым приемом на 4-й минуте первого раунда.
Также чемпионом WEF Proffight в весовой категории до 71 кг стал боец из Таджикистана Саидо Саидов, который победил кыргыстанца Рината Саякбаева нокаутом в первом раунде.
Отметим, на данном турнире приняли участие бойцы не только из Кыргызстана и Таджикистана, а также из Узбекистана и Казахстана. В рамках вечера прошли 23 поединка.
Помимо этого, четверо кыргызстанцев добились побед в основных боях, в частности Самат Эмильбеков болевым приемом одолел Абдугофора Таипова из Узбекистана, Нурлан Токтобакиев техническим нокаутом взял верх над узбекистанцем Камолом Казимовым, Ирисбай уулу Нурсултан удушающим приемом в первом раунде добился победы над Насимом Шариповым из Таджикистана, а также Илимбек Токтогулов нокаутировал таджикистанского бойца Искандера Шермишохова.
Результаты боев:
до 57 кг
- Толонбеков Даниель - Усон уулу Эламан - победа Толонбекова болевым приемом;
- Пазылов Мирзамедин - Мухамадов Акбар (Таджикистан) - победа Мухамадова в связи с рассечением Пазылова;
- Каипназар уулу Бексултан - Каландаров Асалбек (Таджикистан) - победа Каипназар уулу нокаутом.
до 61 кг
- Заирбеков Мирбек - Амиралы уулу Айбелек - победа Заирбекова техническим нокаутом;
- Жамшитбек уулу Азирет - Пиров Мухамад (Таджикистан) - победа Жамшитбек ууул болевым приемом;
- Алимардан Абдыкааров - Худоеров Бахтиер (Таджикистан) - победа Абдыкаарова болевым приемом.
до 66 кг
- Рахманберди уулу Нурсултан - Шонов Руслан (Казахстан) - победа Рахманберди уулу техническим нокаутом;
- Курманбеков Нурсултан - Голубев Олег (Казахстан) - победа Курманбекова удушающим приемом.
до 70 кг
- Курбанов Магомед - Чикалин Илья (Казахстан) - победа Курбанова в связи с травмой соперника;
- Уметалиев Бахтияр - Авазкан уулу Саид Умар - победа Уметалиева техническим нокаутом.
до 71 кг
- Ракыев Эркебек - Попов Георгий (Казахстан) - победа Ракыева техническим нокаутом;
- Макамов Сагынбек - Баишбек уулу Акылбек - подан протест одной из сторон, решение пересматривается;
- Оморбеков Эрнис - Фазилов Абдурахмон (Узбекистан) - победа Оморбекова болевым приемом;
- Жаныбек уулу Каныбек - Заирбек уулу Эрзат - победа Жаныбек уулу техническим нокаутом;
- Токтогулов Илимбек - Шермашохов Искандер (Таджикистан) - победа Токтогулова техническим нокаутом;
- Ринат Саякбаев - Саидо Саидов (Таджикистан) - победа Саидова техническим нокаутом.
до 77 кг
- Гимбатов Рамазан - Феруз Юсупов (Узбекистан) - победа Гимбатова техническим нокаутом;
- Ирисбай уулу Нурсултан - Шарипов Насим (Таджикистан) - победа Ирисбай уулу удушающим приемом;
- Эмильбеков Самат - Абдугофор Таипов (Узбекстан) - победа Эмилбекова болевым приемом.
до 84 кг
- Киргизов Абдусамат - Камалов Дилмурод (Узбекистан) - победа Камалова по решением судей.
до 93 кг
- Абдулазизов Усман - Топчубай уулу Бакай - победа Адулазизова удушающим приемом;
- Нурлан Токтобакиев - Казимов Камол (Узбекистан) - победа Токтобакиева техническим нокаутом.