ММА: Алимардан Абдыкааров завоевал чемпионский пояс WEF Proffight

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Гулиза Авазова

Алимардан Абдыкааров завоевал пояс чемпиона WEF Proffight в весовой категории до 61 кг в рамках 27-го международного турнира по кулатуу-эртаймаш по правилам смешанных единоборств (MMA), прошедшего в Бишкеке. Об этом сообщили "ВБ" во Всемирной федерации эртаймаш (WEF).

Как уточнили организаторы, Абдыкааров выступал в главном поединке турнира и одолел Бахтиера Худоёрова из Таджикистана. Кыргызстанец применил болевым приемом на 4-й минуте первого раунда.

Также чемпионом WEF Proffight в весовой категории до 71 кг стал боец из Таджикистана Саидо Саидов, который победил кыргыстанца Рината Саякбаева нокаутом в первом раунде.

Отметим, на данном турнире приняли участие бойцы не только из Кыргызстана и Таджикистана, а также из Узбекистана и Казахстана. В рамках вечера прошли 23 поединка.

Помимо этого, четверо кыргызстанцев добились побед в основных боях, в частности Самат Эмильбеков болевым приемом одолел Абдугофора Таипова из Узбекистана, Нурлан Токтобакиев техническим нокаутом взял верх над узбекистанцем Камолом Казимовым, Ирисбай уулу Нурсултан удушающим приемом в первом раунде добился победы над Насимом Шариповым из Таджикистана, а также Илимбек Токтогулов нокаутировал таджикистанского бойца Искандера Шермишохова.

Результаты боев:

до 57 кг

  1. Толонбеков Даниель - Усон уулу Эламан - победа Толонбекова болевым приемом;
  2. Пазылов Мирзамедин - Мухамадов Акбар (Таджикистан) - победа Мухамадова в связи с рассечением Пазылова;
  3. Каипназар уулу Бексултан - Каландаров Асалбек (Таджикистан) - победа Каипназар уулу нокаутом.

до 61 кг

  1. Заирбеков Мирбек - Амиралы уулу Айбелек - победа Заирбекова техническим нокаутом;
  2. Жамшитбек уулу Азирет - Пиров Мухамад (Таджикистан) - победа Жамшитбек ууул болевым приемом;
  3. Алимардан Абдыкааров - Худоеров Бахтиер (Таджикистан) - победа Абдыкаарова болевым приемом.

до 66 кг

  1. Рахманберди уулу Нурсултан - Шонов Руслан (Казахстан) - победа Рахманберди уулу техническим нокаутом;
  2. Курманбеков Нурсултан - Голубев Олег (Казахстан) - победа Курманбекова удушающим приемом.

до 70 кг

  1. Курбанов Магомед - Чикалин Илья (Казахстан) - победа Курбанова в связи с травмой соперника;
  2. Уметалиев Бахтияр - Авазкан уулу Саид Умар - победа Уметалиева техническим нокаутом.

до 71 кг

  1. Ракыев Эркебек - Попов Георгий (Казахстан) - победа Ракыева техническим нокаутом;
  2. Макамов Сагынбек - Баишбек уулу Акылбек - подан протест одной из сторон, решение пересматривается;
  3. Оморбеков Эрнис - Фазилов Абдурахмон (Узбекистан) - победа Оморбекова болевым приемом;
  4. Жаныбек уулу Каныбек - Заирбек уулу Эрзат - победа Жаныбек уулу техническим нокаутом;
  5. Токтогулов Илимбек - Шермашохов Искандер (Таджикистан) - победа Токтогулова техническим нокаутом;
  6. Ринат Саякбаев - Саидо Саидов (Таджикистан) - победа Саидова техническим нокаутом.

до 77 кг

  1. Гимбатов Рамазан - Феруз Юсупов (Узбекистан) - победа Гимбатова техническим нокаутом;
  2. Ирисбай уулу Нурсултан - Шарипов Насим (Таджикистан) - победа Ирисбай уулу удушающим приемом;
  3. Эмильбеков Самат - Абдугофор Таипов (Узбекстан) - победа Эмилбекова болевым приемом.

до 84 кг

  1. Киргизов Абдусамат - Камалов Дилмурод (Узбекистан) - победа Камалова по решением судей.

до 93 кг

  1. Абдулазизов Усман - Топчубай уулу Бакай - победа Адулазизова удушающим приемом;
  2. Нурлан Токтобакиев - Казимов Камол (Узбекистан) - победа Токтобакиева техническим нокаутом.

URL: http://www.vb.kg/355020
Теги:
бои без правил, смешанные бои, турнир
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