ММА: Алимардан Абдыкааров завоевал чемпионский пояс WEF Proffight

Алимардан Абдыкааров завоевал пояс чемпиона WEF Proffight в весовой категории до 61 кг в рамках 27-го международного турнира по кулатуу-эртаймаш по правилам смешанных единоборств (MMA), прошедшего в Бишкеке. Об этом сообщили "ВБ" во Всемирной федерации эртаймаш (WEF).

Как уточнили организаторы, Абдыкааров выступал в главном поединке турнира и одолел Бахтиера Худоёрова из Таджикистана. Кыргызстанец применил болевым приемом на 4-й минуте первого раунда.

Также чемпионом WEF Proffight в весовой категории до 71 кг стал боец из Таджикистана Саидо Саидов, который победил кыргыстанца Рината Саякбаева нокаутом в первом раунде.

Отметим, на данном турнире приняли участие бойцы не только из Кыргызстана и Таджикистана, а также из Узбекистана и Казахстана. В рамках вечера прошли 23 поединка.

Помимо этого, четверо кыргызстанцев добились побед в основных боях, в частности Самат Эмильбеков болевым приемом одолел Абдугофора Таипова из Узбекистана, Нурлан Токтобакиев техническим нокаутом взял верх над узбекистанцем Камолом Казимовым, Ирисбай уулу Нурсултан удушающим приемом в первом раунде добился победы над Насимом Шариповым из Таджикистана, а также Илимбек Токтогулов нокаутировал таджикистанского бойца Искандера Шермишохова.

Результаты боев:

до 57 кг

Толонбеков Даниель - Усон уулу Эламан - победа Толонбекова болевым приемом; Пазылов Мирзамедин - Мухамадов Акбар (Таджикистан) - победа Мухамадова в связи с рассечением Пазылова; Каипназар уулу Бексултан - Каландаров Асалбек (Таджикистан) - победа Каипназар уулу нокаутом.

до 61 кг

Заирбеков Мирбек - Амиралы уулу Айбелек - победа Заирбекова техническим нокаутом; Жамшитбек уулу Азирет - Пиров Мухамад (Таджикистан) - победа Жамшитбек ууул болевым приемом; Алимардан Абдыкааров - Худоеров Бахтиер (Таджикистан) - победа Абдыкаарова болевым приемом.

до 66 кг

Рахманберди уулу Нурсултан - Шонов Руслан (Казахстан) - победа Рахманберди уулу техническим нокаутом; Курманбеков Нурсултан - Голубев Олег (Казахстан) - победа Курманбекова удушающим приемом.

до 70 кг

Курбанов Магомед - Чикалин Илья (Казахстан) - победа Курбанова в связи с травмой соперника; Уметалиев Бахтияр - Авазкан уулу Саид Умар - победа Уметалиева техническим нокаутом.

до 71 кг

Ракыев Эркебек - Попов Георгий (Казахстан) - победа Ракыева техническим нокаутом; Макамов Сагынбек - Баишбек уулу Акылбек - подан протест одной из сторон, решение пересматривается; Оморбеков Эрнис - Фазилов Абдурахмон (Узбекистан) - победа Оморбекова болевым приемом; Жаныбек уулу Каныбек - Заирбек уулу Эрзат - победа Жаныбек уулу техническим нокаутом; Токтогулов Илимбек - Шермашохов Искандер (Таджикистан) - победа Токтогулова техническим нокаутом; Ринат Саякбаев - Саидо Саидов (Таджикистан) - победа Саидова техническим нокаутом.

до 77 кг

Гимбатов Рамазан - Феруз Юсупов (Узбекистан) - победа Гимбатова техническим нокаутом; Ирисбай уулу Нурсултан - Шарипов Насим (Таджикистан) - победа Ирисбай уулу удушающим приемом; Эмильбеков Самат - Абдугофор Таипов (Узбекстан) - победа Эмилбекова болевым приемом.

до 84 кг

Киргизов Абдусамат - Камалов Дилмурод (Узбекистан) - победа Камалова по решением судей.

до 93 кг