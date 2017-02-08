Продолжение добра. Мурадилаев передал остатки средств для лечения другого

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Айдана Абдуваитова

Часть оставшихся средств, которые были собраны для лечения актера Азиза Мурадилаева, передали для другого пациента с онкозаболеванием - Урмату Болокбаеву. Об этом сообщила организатор благотворительной акции Ассоль Молдокматова.

У 34-летнего Урмата Болокбаева врачи обнаружили опухоль Клацкина. Для него от Мурадилаева были перечислены $4 тысячи, которые остались после лечения актера. Также средства перечислила экс-министр здравоохранения Дамира Ниязалиева.

Сейчас Болокбаев находится в клинике Memorial в Турции, где он прошел полное обследование. Но врачи сообщили, что в его случае необходим расширенный курс лечения. С учетом скидки ему необходимо в течение нескольких дней собрать еще $3,5 тысячи.

Молдокматова просит всех неравнодушных граждан помочь Болокбаеву и перечислить средства на "Элсом": 0(550)139130.

Напомним, для лечения актера Азиза Мурадилаева коллеги и близкие актера проводили различные акции по сбору средств на операцию, депутаты парламента и аппарат правительства также оказали материальную помощь, президент Алмазбек Атамбаев сделал два пожертвования - по 500 тыс. и 414 тыс. сомов. Часть собранных средств была потрачена на несколько этапов лечения актера. В январе стало известно, что состояние актера улучшилось и он больше не нуждается в операции по пересадке печени. Тогда оставшиеся средства - около $10 тысяч актер решил передать другим больным.

URL: http://www.vb.kg/355023
Теги:
благотворительность
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