Во время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 м

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Близ поселка Сангачал Гарадагского района Баку днем в понедельник, 6 февраля, произошло мощное извержение вулкана. Столб огня поднялся на высоту 300 метров. Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Октай Байрамов, пострадавших при извержении нет.

Ведущий научный сотрудник Института геологии и геофизики Национальной Академии наук Азербайджана Орхан Аббасов заявил, что извержение вулкана "Отман боздаг" сопровождалось взрывом и происходило в два этапа.

"Первый этап извержения продлился 3 минуты 23 секунды, второй – 6 минут. Во время второго этапа огненный столб поднялся из кратера на высоту 270-300 метров. Близ кратера появились глубокие трещины. Это 9-е по счету зарегистрированное извержение вулкана "Отман боздаг", последнее произошло в 2004 году", - отметил Аббасов, заявив, что сотрудники НАНА проводят исследования на месте извержения.

В свою очередь директор государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова министерства экологии и природных ресурсов Джейхун Пашаев рассказал, что этот вулкан не отличается особой активностью.

"Он извергался три раза: в 1845, 1951 и 1961 годах. При извержении этого вулкана столб пламени достигает максимум 50-60 метров в высоту. Вулкан в форме усеченного конуса, его диаметр - 300 метров. Также он имеет около 90-100 грифонов", - сказал директор заповедника.

URL: http://www.vb.kg/355024
Теги:
Азербайджан, стихийные бедствия
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Комментарии
Знаток
08.02.2017, 10:59

Какое то странное извержение.Вы посмотрите как извергаются вулканы и вы увидите столб серого пепла ,выброс камней(вулканических бомб),истечение лавы по склонам и т.д.На этом видео мы наблюдаем столб огня больше похожий на взрыв какого то горючего вещества(нефть или газ) и чёрный дым сопровождающий такие взрывы,"вулканических бомб мы тоже не видим" как ни странно и что самое характерное для извержения вулкана-вещество выбрасываемое из жерла вязкое.

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