Сил моих больше нет! 75-летней женщине отказывают в поиске убийц ее сына

1257  0
Родион Решетов

ОВД Тонского района пытается закрыть уголовное дело, несмотря на наличие улик и вещественных доказательств. Именно так считает 75-летняя Умуткан Жумаева, потерявшая своего сына. Инцидент, который повлек за собой смерть человека, произошел в Иссык-Кульской области в селе Тогуз-Булак.

Ровно год назад трое односельчан - Эльбрус Жумалиев, Талгар Макеев и Тологон Жумаев распивали спиртные напитки. Впоследствии между мужчинами возникла ссора, переросшая в избиение последнего.

По словам родственников погибшего, Тологон в беспомощном состоянии был выброшен в холодную зимнюю ночь на улицу возле дома одного из подозреваемых - Жумалиева.

"Уже как год тянется дело. Милиция считает, что состава преступления нет. Но ведь соседи показание дали, что в день трагедии втроем ходили, выпивали. У нас село маленькое, дворов 100, все друг друга знают. По показаниям свидетеля, они сидели в машине и пили водку. Потом один друг ушел. Остался Эльбрус и Тологон. Они поехали к Эльбрусу домой, там они посидели. Позже у них конфликт произошел и Тологона избили. Он был весь в крови. Чтобы замести следы, его помыли и положили в авто, но машина не завелась и его бросили на улице зимой около часа ночи. Утром его обнаружил сосед. Он перенес Тологона к себе в дом, так как он был без сознания", - рассказал родственник погибшего Толон Жуманалиев.

Из протокола следственного отдела ОВД Тонского района, 7 февраля 2016 года около 07.30 Тологона Жумаева нашли в тяжелом состоянии без сознания. Его госпитализировали в отделение реанимации Тонской районной больницы. Предварительный осмотр врачей показал, что мужчина получил обморожения конечностей верхней, нижней и внутренней поверхности бедер и голеней, а также телесные повреждения в виде острой черепно-мозговой травмы головы и множественные гематомы на теле.

Через два дня из-за ухудшения состояния здоровья и резкого понижения давления по настоянию родственников Тологон был госпитализирован в отделение реанимации Национального госпиталя в Бишкеке. Но уже 20 февраля он скончался, не приходя в сознание после двух проведенных операций на голову.

Согласно заключению судмедэксперта РЦСМЭ г. Бишкек, за №207 от 25 марта 2016 года был выставлен основной посмертный судебно-медицинский диагноз "Тупая травма головы". Закрытая черепно-мозговая травма и ряд других травм повлекших к смерти.

Родственники Тологона уверены, что следователи ОВД Тонского района сознательно ведут дело по ложному пути, выставляя все как несчастный случай. Мол, подвыпивший Жумаев сам упал и получил травму головы, несовместимую с жизнью.

В свою очередь в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области сообщили, что данное уголовное дело не закрывали и расследование продолжается. В настоящий момент материалы были истребованы Генеральной прокуратурой для изучения. При этом в УВД отметили, что на самом деле в материалах много разногласий. В частности, в заключении судебной медицинской экспертизы.

"В начале следствия по подозрению в убийстве к уголовной ответственности был привлечен один из подозреваемых. Но он не признавал своей вины и даже писал заявление на сотрудников милиции о якобы давлении на него, чтобы он взял преступление на себя. Сейчас головное дело не прекращено, оно в производстве. В следственном отделе говорят, что судмедзаключение как-то двояко дали. Там и сосед рассказывал, что произошел конфликт и погибшего пнули, он упал и впал в кому. А судмедэксперт точного заключения не дает, травмы получил от избиения или же Жумаев сам неудачно ударился головой", - рассказал старший инспектор пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Между тем мать погибшего сейчас находится в Бишкеке. Она вместе с родственниками пытается добиться правосудия.

"Сил моих больше нет, уже и глаза стали плохо видеть. Никак не могу доказать, кто убийца моего сына", - говорит Умуткан Жумаева.

По ее словам, она уже обошла Генеральную прокуратуру, омбудсмена и обратилась в Жогорку Кенеш, чтобы затянувшееся уголовное дело сдвинулось с мертвой точки. Самой пожилой женщине уже сложно обивать пороги чиновников, но она надеется, что в столице ей помогут.

URL: http://www.vb.kg/355026
Теги:
Генеральная прокуратура, Иссык-Кульская область, коррупция, омбудсмен, убийство, преступление
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  