Транспортная милиция задержала мужчину с самодельным пистолетом

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ВБ

Сотрудниками Управления внутренних дел на транспорте на железнодорожном вокзале "Бишкек-2" задержали 27-лeтнего мужчину с огнестрельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Так, 7 февраля примерно примерно в 17.30 на перроне вокзала внимание транспортной милиции привлёк подозрительный мужчина. Правоохранители попросили предъявить документы для установления личности.

При визуальном осмотре обнаружили, что у него под курткой торчит предмет, похожий на огнестрельное оружие. Им оказался самoдельный пистолет, который приспособлен под стрельбу 16 мм патронами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК КР. Задержанный водворен в ИВС.

URL: http://www.vb.kg/355028
Теги:
МВД, оружие
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