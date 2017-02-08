В двух областях КР установят терминалы для получения справок о судимости

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Гулиза Авазова

В Чуйской и Иссык-Кульской областях установят новые терминалы для получения справок о наличии или отсутствии судимости. Об этом сегодня, 8 февраля, на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

По его словам, в настоящее время такие терминалы уже установлены и работают в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад. "В течение недели установим в Чуйской и Иссык-Кульской областях", - добавил он.

Отметим, сегодня на заседании парламента рассматривают проект закона, где работодатели сами обязаны запрашивать справку о судимости человека, который устраивается на работу.

Депутат Мирлан Жеенчороев сообщил, что жители города Ош жалуются на работу терминалов, которые выдают справки. Одному из жителей пришлось вылететь из Оша в Бишкек на самолете, чтобы получить справку, при этом потратив около 10 тыс. сомов на авиабилет.

Другой парламентарий Ирина Карамушкина отметила, что новости о терминалах по выдаче справок были преждевременными, так как механизм полностью еще не отработан.

В свою очередь замминистра МВД отметил, что жители города Оша могут получить такие справки у себя в городе и нет необходимости специально приезжать в Бишкек.

URL: http://www.vb.kg/355030
Теги:
МВД, парламент, суд
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